ePrice lancia il Webantino di gennaio: tante offerte e cashback del 15%

Nei giorni scorsi è arrivato il nuovo Webantino White Days di ePrice – una delle maggiori realtà italiane per quanto riguarda l’e-commerce in materia di elettronica di consumo –, che prevede numerose offerte su prodotti tech ed elettrodomestici e un cashback del 15%.

Attivo dallo scorso 8 gennaio 2021, il webantino di questo mese di ePrice rimarrà disponibile fino al 29 gennaio e prevede una promozione molto particolare: con l’acquisto dei prodotti selezionati, il cliente riceverà un Buono Sconto pari al 15% del valore d’ordine al netto del costo di trasporto e/o installazione. Il Buono erogato sarà unico in caso di acquisto di più prodotti compatibili con un solo ordine e avrà un valore massimo di 1.000 euro. Come specificato sul sito del rivenditore, «il Buono Sconto sarà erogato per acquisti regolarmente evasi, regolarmente pagati e per i quali non sarà stato esercitato il diritto di recesso e verrà caricato automaticamente nell’area personale del cliente a partire dalle 00.01 del 15 marzo 2021. Ciascun Buono Sconto sarà utilizzabile per singoli ordini, di uno o più prodotti venduti e spediti da ePRICE, di importo pari o superiore a 299,00 euro». Inoltre, i Buoni Sconto potranno essere utilizzati dalle 00:01 del 15/03/2021 alle 23:59 del 31/03/2021.

Offerte Webantino White Days di ePrice (fino al 29 gennaio 2021)

Per maggiori dettagli sui servizi offerti da ePrice vi rimandiamo alla pagina ufficiale, adesso vediamo una selezione delle offerte del nuovo webantino.

Smart TV e intrattenimento

Elettrodomestici

Queste e tutte le altre offerte del webantino di gennaio di ePrice sono disponibili al link seguente:

Offerte Webantino White Days di ePrice