Lenovo rinnova la gamma ThinkPad al CES 2021 con quattro notebook

Continuano le novità dal CES 2021, che quest’anno si svolge in modo completamente digitale: Lenovo ha annunciato quattro nuovi notebook della gamma ThinkPad, tutti equipaggiati con i più recenti processori Intel di 11a generazione. Si tratta di Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga, ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga e Thinkpad X12 Detachable.

Novità Lenovo dal CES 2021: ecco quattro nuovi notebook ThinkPad

Lenovo ha presentato al CES 2021 quattro nuovi notebook della gamma ThinkPad. ThinkPad X1 Titanium Yoga è particolarmente sottile grazie ai suoi 11,5 mm: il produttore ha pensato a una struttura in titanio, che lo rende più robusto degli altri dispositivi aziendali; troviamo un form factor 2 in 1 che rende il display 3:2 da 13,5 pollici utilizzabile in ogni angolo di apertura e il supporto a Dolby Vision HDR e Dolby Atmos.

Scheda tecnica Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga

display touchscreen da 13,5″ 2K (2256 x 1504 pixel), 450 nits, Dolby Vision

CPU fino a Intel Core i7 11a generazione vPro

GPU Intel Iris Xe

RAM fino a 16 GB LPDDR4X

SSD M.2 PCIe fino a 1TB

batteria da 44,5 WHr (fino a 10,9 ore di autonomia)

2 porte Thunderbolt 4 (USB-C), jack audio 3,5mm

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G/4G LTE

audio Dolby Atmos + 4 microfoni 360 gradi

tastiera retroilluminata

chassis in titanio

sistema operativo Windows 10 Pro

dimensioni 297,5 x 232,7 x 11,5 mm, peso di 1,15 kg

Svelate poi le nuove versioni di Lenovo ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 Yoga, completamente ridisegnate per migliorare l’esperienza d’uso anche grazie all’aspetto 16:10 e ai perfezionamenti di sicurezza (come il sensore di impronte integrato nel pulsante di accensione). Arriveranno sia in versione 5G che 4G LTE, entrambe con supporto a Dolby Vision, Dolby Atmos e Dolby Voice.

Scheda tecnica Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9

display: 14″ touch/non touch Full-HD+ (1920 x 1200 pixel), 400 nits 100% sRGB 14″ UHD (3840 x 2400 pixel), HDR 400, 16:10, 100% DCI-P3 14″ touchscreen Full-HD+ (1920 x 1200 pixel), 500 nits, 100% sRGB

CPU fino a Intel Core i7 11a generazione vPro

GPU Intel Iris Xe

RAM fino a 32 GB LPDDR4X

SSD PCIe Gen 4 fino a 2 TB

batteria da 57 WHr (fino a 16 ore di autonomia)

2 porte Thunderbolt 4 (USB-C), 2 USB 3.2 Type-A, HDMI 2.0, jack audio 3,5mm, slot nano SIM, Kensington lock

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G/4G LTE, NFC

audio Dolby Atmos + 4 microfoni 360 gradi, Dolby Voice

tastiera retroilluminata

sistema operativo Windows 10 Pro

dimensioni 314,5 x 221,6 x 14,9 mm, peso di 1,13 kg

Scheda tecnica Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6

display: 14″ touchscreen Full-HD+ (1920 x 1200 pixel), 400 nits 100% sRGB 14″ UHD (3840 x 2400 pixel), HDR 400, 16:10, 100% DCI-P3 14″ touchscreen Full-HD+ (1920 x 1200 pixel), 500 nits, 100% sRGB

CPU fino a Intel Core i7 11a generazione vPro

GPU Intel Iris Xe

RAM fino a 32 GB LPDDR4X

SSD PCIe Gen 4 fino a 2 TB

batteria da 57 WHr (fino a 16 ore di autonomia)

2 porte Thunderbolt 4 (USB-C), 2 USB 3.2 Type-A, HDMI 2.0, jack audio 3,5mm, Kensington lock

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G/4G LTE, NFC

audio Dolby Atmos + 4 microfoni 360 gradi, Dolby Voice

tastiera retroilluminata, ThinkPad Pen Pro

sistema operativo Windows 10 Pro

dimensioni 314,4 x 223 x 14,9 mm, peso di 1,39 kg

L’ultima novità lato notebook è Lenovo ThinkPad X12 Detachable, un prodotto in stile Microsoft Surface con schermo da 12,3 pollici staccabile protetto da vetro Gorilla Glass e compatibile con Lenovo Precision Pen e Digital Pen.

Scheda tecnica Lenovo ThinkPad X12 Detachable

display da 12,3″ IPS touchscreen Full-HD+ (1920 x 1200 pixel), 400 nits, 3:2 e Gorilla Glass 5

CPU fino a Intel Core i7 11a generazione vPro (15 W)

GPU Intel Iris Xe

RAM fino a 16 GB LPDDR4X

SSD NVMe fino a 1 TB

batteria da 42 WHr (fino a 9,98 ore di autonomia)

porta Thunderbolt 4 (USB-C), USB 3.2 Type-C, jack audio 3,5mm, slot nano SIM, Kensington lock

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 4G LTE, NFC

tastiera retroilluminata e staccabile, supporto a Precision Pen e Digital Pen

sistema operativo Windows 10 Pro

dimensioni 283,3 x 203,5 x 8,8 mm, peso di 760 grammi (1,1 kg con tastiera)

La casa cinese ha infine svelato i nuovi dock Thundebolt 4 e USB-C Universal e Smart con Microsoft Azure Sphere, per funzionalità remote per aggiornamenti, gestione dispositivi e monitoraggio dello stato delle porte senza collegamenti con PC.

Prezzi e uscita novità Lenovo ThinkPad

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga – gennaio 2021 da 1899 dollari

Lenovo ThinkPad X1 Carbon – febbraio 2021 da 1429 dollari

Lenovo ThinkPad X1 Yoga – febbraio 2021 da 1569 dollari

Lenovo ThinkPad X12 Detachable – gennaio 2021 da 1149 dollari

Leggi anche: migliori notebook Lenovo gennaio 2021