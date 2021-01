Intel lancia RealSense ID, una nuova tecnologia di riconoscimento facciale

RealSense è una tecnologia di Intel in circolazione da diversi anni che utilizza una fotocamera in stile Kinect per l’interazione senza tocco. Un paio di giorni fa l’azienda ha lanciato RealSense ID, una soluzione di riconoscimento facciale che si basa sulla sua tecnologia di rilevamento della profondità RealSense.

RealSense ID si basa sulla tecnologia di rilevamento della profondità di Intel tramite una rete neurale per l’identificazione dei volti, un sistema dedicato su chip e un elemento di sicurezza che crittografa ed elabora i dati degli utenti.

La tecnologia è disponibile come modulo che può essere integrato in altri prodotti e come periferica autonoma che può essere collegata a un computer e dovrebbe imparare a riconoscere i cambiamenti del volto nel tempo.

Intel suggerisce che questa nuova applicazione di RealSense potrebbe essere utilizzata in una varietà di contesti come interagire con sportelli automatici e serrature intelligenti, tuttavia la società non menziona il possibile impiego da parte dei governi e delle forze dell’ordine che tracciano e profilano le persone.

Sembra inoltre che il software di riconoscimento facciale abbia maggiori difficoltà a riconoscere le persone di sesso femminile e quelle con la carnagione scura, un dato che ha portato Intel a creare un campione più diversificato di volti su cui addestrare RealSense.

Intel afferma che RealSense ID ha una possibilità su un milione di identificare falsamente qualcuno, ma bisognerà vedere se ricercatori esterni troveranno difetti.

La società ha annunciato anche il software RealSense Touchless Control (TCS) che utilizza RealSense Depth Camera di Intel per interagire con un touchscreen passandoci sopra il dito, anziché toccarlo.

La periferica RealSense ID di Intel è già disponibile per il preordine al prezzo di 99 dollari, mentre il modulo ID RealSense è disponibile come pacchetto di 10 unità al prezzo di 750 dollari. L’azienda prevede di iniziare a distribuire entrambi dal mese di marzo.

