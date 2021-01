Acer svela Chromebook Spin 514 e tre nuovi monitor ad alto refresh rate

Acer inizia il 2021 in grande stile presentando quattro nuovi prodotti: si tratta di Acer Chromebook Spin 514 e di tre monitor da gaming ad alto refresh rate, più precisamente Predator XB273U NX, Predator XB323QK NV e Nitro XV282K KV. Andiamo a scoprirli.

Acer Chromebook Spin 514 è ufficiale: specifiche e prezzo

Partiamo da Acer Chromebook Spin 514, un dispositivo che prende il modello già in commercio (in fondo potete trovare la recensione) e lo “trasforma” con alcuni cambiamenti degni di nota. Si tratta del primo Chromebook con processori Mobile AMD Ryzen 3000 C e scheda grafica AMD Radeon ed è ideale per chi è alla ricerca di un prodotto per lo streaming, il lavoro e lo studio (anche da casa); arriva insieme alla variante indirizzata ai clienti business (Chromebook Enterprise Spin 514), che dispone di Chrome OS Enterprise Upgrade.

Si tratta del primo modello del marchio con processori Mobile AMD Ryzen di ultima generazione, basati sull’architettura Zen: a bordo troviamo processori quad-core AMD Ryzen 7 3700C o Ryzen 5 3500C, con scheda grafica AMD Radeon Vega o RX Vega Mobile Graphics. In dotazione fino a 16 GB di RAM DDR4 e uno spazio di archiviazione fino a 256 GB, tutti da sfruttare con il display IPS Full-HD touch da 14 pollici, rivestito con Corning Gorilla Glass 3 per resistere ai graffi.

Lato porte e connettività Acer Chromebook Spin 514 dispone di due porte USB Type-C, due porte USB 3.2 Gen 1 per la ricarica di dispositivi esterni anche da spento, lettore di schede microSD, porta HDMI (opzionale), Wi-Fi 5 dual-band (802.11a / b /g / n / ac) con tecnologia 2×2 MU-MIMO e Bluetooth 5.0. Non mancano altoparlanti stereo integrati e doppio microfono con supporto a Google Assistant.

A livello estetico abbiamo un telaio metallico rinforzato con cornici laterali da 6,1 mm e uno screen-to-body del 78%, una tastiera retroilluminata opzionale per l’uso in ogni condizione e tre colorazioni tra cui scegliere: Pure Silver, Steel Gray e Mist Green.

Acer Chromebook Spin 514 sarà disponibile in Europa dal mese di marzo 2021 al prezzo di partenza di 529 euro, mentre la variante Enterprise partirà da 799 euro.

Ecco i nuovi monitor Acer Predator e Nitro da gaming

Come anticipato più su, Acer presenta oggi anche tre nuovi monitor: Predator XB273U NX, Predator XB323QK NV e Nitro XV282K KV. Si tratta di prodotti ad alto refresh rate, quindi principalmente dedicati al mondo del gaming.

Acer Predator XB273U NX è un monitor da 27 pollici con pannello WQHD (2560 x 1440 pixel), fino a 0,5 ms di tempo di risposta, frequenza di aggiornamento di 275 Hz, HDR con il 95% dello spettro DCI-P3 e tecnologia Acer Agile Splendor per il miglioramento delle immagini. Troviamo inoltre il supporto a NVIDIA Reflex Latency Analyzer (per la misurazione della latenza del sistema) e NVIDIA G-SYNC per un’esperienza di gioco senza tearing.

Saliamo di dimensioni con Acer Predator XB323QK NV, un monitor da 31,5 pollici a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) compatibile con G-SYNC e dotato di una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il prodotto offre una copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3, la tecnologia Agile Splendor IPS e la certificazione VESA DisplayHDR 400.

Entrambi i monitor Predator possono contare su Acer VisionCare 4.0, una suite completa per aiutare a proteggere gli occhi con le lunghe sessioni di gioco, e sulla certificazione TÜV/Eyesafe.

Chiudiamo le novità del marchio taiwanese con Acer Nitro XV282K KV, monitor IPS 4K (3840 x 2160 pixel) con rapporto di contrasto di 100.000.000 : 1 e 90% di copertura spazio colore DCI-P3; non mancano AMD FreeSync Premium e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, accompagnata da un tempo di risposta di 1 ms.

Dotato di HDMI 2.1, supporta senza problemi il gaming in 4K fino a 120 Hz con VRR offerto dalle console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X), senza lasciare indietro Agile Splendor, TÜV/Eyesafe. HDR 400 e tutte le soluzioni per ridurre l’affaticamento degli occhi.

I nuovi monitor arriveranno in Europa a maggio 2021 ai seguenti prezzi di partenza:

Acer Predator XB273U NX – 1179 euro

Acer Predator XB323QK NV – 1199 euro

Acer Nitro XV282K KV – 949 euro

