OnePlus è pronta a sfidare Xiaomi Mi Band 5 con una smartband da 40 dollari

A quanto pare OnePlus è intenzionata a entrare nel mondo degli indossabili con una proposta completa. Dopo aver lanciato numerose soluzioni nel campo di cuffie e auricolari, nel 2021 presenterà il suo primo smartwatch. Per rendere ancora più completa la propria offerta, il brand cinese sarebbe intenzionato a lanciare sul mercato anche una smartband, pronta a fare concorrenza a Xiaomi Mi Band 5, e più in generale alla linea di prodotti Mi Band, da sempre regina nelle vendite.

OnePlus Band, questo il poco originale nome che dovrebbe prendere il nuovo dispositivo, sarà destinato a quella fascia di utenti che cerca un prodotto più economico di uno smartwatch seguendo la filosofia intrapresa con la serie Nord. Secondo le prime indiscrezioni infatti il prezzo di vendita dovrebbe essere inferiore, almeno in india, alle 3.000 rupie, circa 38 euro al cambio attuale.

Una fascia di prezzo molto simile a quella di Xiaomi Mi Band 5, che in India è commercializzata a 2.499 rupie, una trentina di euro. Al momento non ci sono informazioni tecniche su OnePlus Band anche se, dalle prime indiscrezioni, sembra che dovrebbe montare uno schermo AMOLED e avere una batteria in grado di garantire parecchi giorni di autonomia, caratteristiche minime per poter competere con Mi Band 5.

Secondo quanto riporta AndroidCentral, la smartband dovrebbe essere presentata prima del lancio della serie OnePlus 9. Questo significa che dovremmo poterla vedere nei primissimi mesi del 2021, tra gennaio e febbraio, con la commercializzazione che potrebbe avvenire subito dopo in tutto il mondo.

