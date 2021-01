Xiaomi Mi Smart Band 5 a un prezzo ottimo con l’offerta Tech Esselunga

Quando si pensa alle smartband il pensiero va quasi automaticamente alle “Mi Band” di Xiaomi e, sebbene negli ultimi anni si siano moltiplicate le proposte interessanti da parte di altri brand, l’attuale modello Xiaomi Mi Smart Band 5 si conferma un’ottima soluzione per chi vuole spendere poco.

Arrivata sul mercato italiano al prezzo di listino di 39,99 euro, la Xiaomi Mi Smart Band 5 (o più semplicemente Xiaomi Mi Band 5) non è difficile da trovare a prezzo ribassato ed è proprio questo il caso: la piccola smartband è la nuova Offerta Tech di Esselunga, che la propone a 29,90 euro.

Come si evince dal sito ufficiale, che riporta anche l’elenco completo dei punti vendita in cui poterla acquistare, il periodo di validità dell’Offerta Tech va dal 2 al 13 gennaio 2021 (salvo esaurimento scorte). Se state pensando di approfittarne, potete cercare il punto vendita aderente più vicino al link sottostante:

Xiaomi Mi Smart Band 5 a 29,90 euro da Esselunga

Possedete già una Xiaomi Mi Smart Band 5 oppure approfitterete dell’offerta di Esselunga per acquistarne una? Fatecelo sapere nei commenti.

Potrebbe interessarti anche: Xiaomi Mi Band 5 vs Amazfit Band 5: le differenze e quale scegliere

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!