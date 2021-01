WINDTRE e Fastweb sopra quota 100: ecco come sono andate le reti fisse a dicembre

Il mese di dicembre 2020 si è chiuso e siamo entrati nel nuovo anno, dunque è il momento di andare a scoprire come se la sono cavata le reti fisse: ecco le velocità delle connessioni a Internet fornite dagli speedtest di komparatore.it di dicembre 2020.

WINDTRE, Fastweb, Vodafone, TIM: qual è stata la più veloce a dicembre 2020

Durante il mese di dicembre 2020 sono stati completati dagli utenti quasi 67 mila speed test (66.797 per la precisione) sul sito komparatore.it, e i risultati permettono di fare una media per scoprire quale rete fissa è stata la più veloce tra i quattro principali operatori (WINDTRE, Fastweb, Vodafone e TIM). In particolare possiamo analizzare velocità media di download, velocità media di upload e latenza (ping), anch’essa un valore molto importante per stabilire la qualità di una connessione.

Ad avere la meglio in quanto velocità media di download è WINDTRE (120,23 Mbps), l’unica insieme a Fastweb (106,73) a superare i 100 Mbps. Ecco i dati rilevati:

WINDTRE : velocità media di download: 120,23 Mbps velocità media di upload: 50,54 Mbps latenza di 41,46 ms

: Fastweb : velocità media di download: 106,73 Mbps velocità media di upload: 51,46 Mbps latenza di 40,36 ms

: Vodafone : velocità media di download: 86,58 Mbps velocità media di upload: 41,26 Mbps latenza di 51,12 ms

: TIM : velocità media di download: 69,99 Mbps velocità media di upload: 41,30 Mbps latenza di 23,33 ms

Si tratta di buoni risultati per tutti gli operatori, con velocità medie che riescono a garantire la fruizione di contenuti streaming senza problemi, anche a risoluzione 4K. TIM, pur essendo all’ultimo posto per quanto riguarda la velocità in download, garantisce un ping decisamente inferiore rispetto a quello degli altri, un valore utile per il gaming online ma non solo: una latenza più bassa mette infatti a disposizione una risposta più rapida della rete.

Voi siete soddisfatti della qualità della vostra rete Internet fissa?