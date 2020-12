Su Xiaomi Youpin sbarca un divano reclinabile con porte USB

In queste ore su Xiaomi Youpin arriva il Cheers Electric Fabric Sofa, ovvero un divano reclinabile munito di porte USB laterali. Con un aspetto piuttosto minimal e pensato per fondersi facilmente con il design dell’ambiente circostante, il divano ha dimensioni pari a 224 x 95 x 99 cm con le posizioni esterne reclinabili secondo un arco di 110-160°.

Seduta comoda e porte USB a portata di mano

I cuscini per la schiena sono di soffice cotone ed in grado di offrire relax e comodità anche dopo diverse ore, mentre i braccioli laterali sono alti e soffici per garantire estrema comodità anche per brevi sonnellini. L’aspetto forse più interessante del divano, oltre alla comodità offerta da una seduta profonda 51 cm e alle spalliere alte 63.5 cm, è la presenza di un vano laterale in cui sono presenti alcune porte USB.

Tramite esse, com’è possibile notare dalle immagini soprastanti in galleria, è possibile inserire un qualsiasi cavo USB per ricaricare il proprio device (smartphone, tablet, notebook, eccetera) per continuare ad utilizzarlo e al contempo ricaricarlo. La feature si presenta decisamente allettante per chi in questi mesi di didattica online e di smart working si trova molto spesso impegnato a lavorare o in riunioni direttamente nelle stanze di casa propria.

Cheers Electric Fabric Sofa è disponibile su Xiaomi Youpin nelle colorazioni grigio chiaro e verde chiaro al prezzo di 4299 yuan, circa 530 euro al cambio.