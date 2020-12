Samsung Galaxy Book 2021: è ufficiale la lineup completa

Nella giornata di oggi, 18 dicembre 2020, è stata svelata ufficialmente la lineup completa dei laptop Samsung Galaxy Book per il 2021, comprensiva dei successori degli apprezzati Galaxy Book Flex, Galaxy Book Ion e Notebook Plus.

Tutti i nuovi laptop di Samsung sono dotati di CPU Intel di undicesima generazione, con promesse di miglioramenti importanti sia lato performance che lato autonomia.

La lineup è composta da Samsung Galaxy Book Flex 2, Samsung Galaxy Book Flex 2 5G, Samsung Galaxy Book Ion 2 e Notebook Plus 2.

Tutti i nuovi modelli del produttore sudcoreano saranno disponibili in preordine nel mercato di casa a partire dal 21 dicembre 2020, durante l’evento “2021 Galaxy Academy“, e fino al 31 dicembre. Gli utenti che sceglieranno di preordinare uno dei nuovi notebook riceveranno in regalo una Samsung Galaxy Fit2 oppure le Samsung Galaxy Buds Live a seconda del modello.

L’apertura delle vendite dei modelli Samsung Galaxy Book Flex 2, Samsung Galaxy Book Flex 2 5G, Samsung Galaxy Book Ion 2, sempre in patria, è fissata per l’1 gennaio 2021.

In attesa di capire quali di questi nuovi modelli verranno commercializzati anche da noi e a partire da quando, andiamo a conoscerli più in dettaglio.

Samsung Galaxy Book Flex 2 e Flex 2 5G: 2-in-1 secondo Samsung

Al pari dell’apprezzato modello di prima generazione, Samsung Galaxy Book Flex 2 è un prodotto decisamente particolare: si tratta di un laptop convertibile 2-in-1 dotato di display touchscreen e di un accessorio come la S Pen, ammirata sugli smartphone Galaxy Note e ancora più apprezzabile su un display più ampio.

Disponibile nelle versioni da 13,3 pollici e 15,6 pollici, in entrambi i casi Samsung Galaxy Book Flex 2 si affida a CPU Intel Core 11th con Iris Xe integrata e SSD PCIe 4.0. Il modello più grande propone anche una GPU dedicata Nvidia MX450.

Proposto nelle due eleganti colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze, Samsung Galaxy Book Flex 2 viene proposto a prezzi di listino che vanno dai 1,84 milioni di KRW (circa 1.373 euro) a 2,83 milioni di KRW (circa 2.109 euro) a seconda di diagonale, CPU, GPU e tagli di memoria.

Il modello 5G viene declinato nella sola colorazione Royal Silver, con schermo da 13,3 pollici, S Pen, una fotocamera da 13MP e un prezzo di 2,725 milioni di KRW (circa 2.027 euro).

Samsung Galaxy Book Ion 2: quello ultra-leggero

Come i due modelli appena descritti, anche Samsung Galaxy Book Ion 2 esiste nelle diagonali da 13,3 e 15,6 pollici, ma si caratterizza per un peso e spessore estremamente contenuti: 970 grammi in appena 12,9 millimetri.

Anche in questo caso ci sono CPU Intel Core 11th, tuttavia soltanto il modello con schermo più grande permette di effettuare degli upgrade per RAM e storage SSD. Anche in questo caso rimane la possibilità di scegliere una GPU Nvidia dedicata, tuttavia non è stato specificato il modello disponibile.

A seconda delle varianti – diagonale, CPU, eventuale GPU, tagli di memoria – Samsung Galaxy Book Ion 2 presenta prezzi di listino che vanno da 1,38 milioni di KRW (circa 1.030 euro) a 2,45 milioni di KRW (circa 1.823 euro).

Samsung Notebook Plus 2: con GPU Nvidia per il gaming

Chiariamo subito che non si tratta di un notebook da gaming (per quelli potete guardare la nostra selezione video). Ciò detto, Samsung Notebook Plus 2 si presenta con un display da 15,6 pollici, CPU Intel Core 11th, possibilità di upgrade per RAM e storage e soprattutto scelta tra GPU dedicate Nvidia MX450 e Nvidia GeForce GTX 1650 Ti.

Disponibile nelle due colorazioni Mystic Grey e Pure White, Samsung Notebook Plus 2 presenta prezzi di listino che oscillano dai 755.000 KRW (circa 562 euro) ai 1,94 milioni di KRW (circa 1.447 euro).

Tutti questi prezzi sono ovviamente riferiti al mercato sudcoreano, dove i clienti possono provare ad abbassare un po’ la spesa portando i propri vecchi laptop. Samsung ha inoltre annunciato Samsung Care+ per laptop – include una riparazione gratuita o un cambio di batteria entro 24 mesi – e non manca la possibilità di estendere la garanzia per altri due anni.

In attesa di maggiori informazioni per il nostro mercato, fateci sapere nei commenti se questi nuovi Samsung Galaxy Book 2021 vi piacciono e quale preferite.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Book Flex: è il notebook più esclusivo del mercato

Fonte