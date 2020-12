Il volantino natalizio di Expert porta tante offerte tech (14-24 dicembre)

Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, si appresta a lanciare il nuovo volantino “Orange Bells Sottoprezzo Sotto la Stella” in vista del periodo natalizio.

Declinato in due versioni, Bassa e IPERAL, sostanzialmente sovrapponibili, il nuovo volantino sarà attivo nei punti vendita Expert aderenti a partire da domani, 14 dicembre 2020, fino al 24 dicembre prossimo.

Offerte “Sottocosto” di Expert (14-24 dicembre 2020)

Prima di entrare nel merito delle offerte previste, è bene premettere che Expert prevede la soluzione del pagamento rateizzato in 10 o 20 mesi a tasso zero con prima rata a 30 giorni.

Passando alle offerte a tema tech, ce ne sono su tanti e vari prodotti, eccole già suddivise per categoria.

iPhone e smartphone Android in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Tablet, computer e accessori in offerta da Expert

Samsung Galaxy Tab A7 LTE a 249,90 euro

Huawei MatePad T10 a 129,90 euro

Monitor ASUS 27″ a 149,90 euro

Epson Ecotank ET-2710 a 169,90 euro

Logitech MK270 a 24,90 euro

Logitech K380 a 39,90 euro

Logitech G413 a 69,90 euro

Logitech Hero G502 a 49,90 euro

Logitech G432 7.1 sorround a 49,90 euro

ASUS DSL-AC55U a 69,90 euro

TP-Link TL-WA855RE a 19,90 euro

TP-Link TL-WPA4221 Kit a 49,90 euro

Smart TV in offerta da Expert

Samsung UE43TU8070UXZT a 359 euro

Samsung QLED 8K QE65Q900TSTXZT a 2.999 euro

Sony OLED 4K KD55A89BAEP a 1.499 euro

Samsung UE75TU8070UXZT a 999 euro

Sony KD65XH8096BAEP a 799 euro

Samsung QE55Q60TAUXZT a 649 euro

LG 70UN70706LB a 649 euro

LG NANOCELL 55NANO796NE a 599 euro

LG 65UN70006LA a 599 euro

Altri prodotti in offerta da Expert

Sony PS4 Pro 1TB a 369,90 euro

Fujifilm Instax Mini 11 + pellicola a 79,90 euro

Nilox e-bike J1 a 549,90 euro

DJI Mavic Mini a 359 euro

Nintendo Switch Lite a 189,90 euro

Nintendo Switch Ring Fit Adventure Set a 389,90 euro

Ninebot KickScooter E22E a 399,90 euro

Per queste e tutte le altre offerte, potete sfogliare virtualmente il volantino nella galleria seguente.

