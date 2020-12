Google sta testando una nuova interfaccia per la ricerca sul web

Non è certo la prima volta che il team di Google svela alcuni cambiamenti a livello della interfaccia di una delle tante app o dei servizi realizzati dal colosso di Mountain View, e quest’oggi apprendiamo di una particolare novità circa la UI della ricerca di Google sul web.

Più voci nei risultati di ricerca

Infatti, com’è possibile notare dalla immagine e dal video condiviso su Twitter da Ron Amadeo di Arstechnica, sono ben visibili alcune nuove voci a livello della porzione della UI della ricerca di Google tramite cui l’utente può modificare i risultati di ricerca. Se, ad esempio, si cercano informazioni circa un artista, ecco apparire i comandi rapidi per scoprire i video, i testi, le canzoni e molto altro.

Here's what all the stuff does if anyone's interested. pic.twitter.com/ArYRlNTHn6 — Ron Amadeo (@RonAmadeo) December 10, 2020

La funzione sembra dipendere dalla regione geografica in cui si risiede, come dimostrano i colleghi di Android Police. Tramite alcuni test con VPN si è scoperto che il cambiamento della UI è ad esempio presente in UK, ma con una inferiore quantità di voci da scegliere rispetto alla controparte USA.

Abbiamo provato a fare qualche test e sembra che la UI non sia ancora disponibile qui da noi in Italia. È altresì probabile che quello di oggi si tratti dell’ennesimo test A/B di Google, con la possibilità di essere sfruttato solo da pochi utenti fortunati.

Che cosa ne pensate della nuova UI sul web? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.