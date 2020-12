Non solo app mobile: Revolut lancia la Web App per tutti i suoi clienti

Non solo app mobile: Revolut lancia la Web App per tutti i...

Revolut annuncia oggi il lancio della sua Web App, disponibile per i 13 milioni di clienti. Da questo momento è dunque possibile accedere in sicurezza al conto tramite browser dal PC e non solo dall’app per smartphone.

Revolut lancia la sua Web App per PC

Revolut lancia la Web App per i suoi clienti in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia, Singapore e Giappone, attraverso la quale i clienti potranno avere l’accesso in sicurezza al conto direttamente dal browser del PC. La nuova Web App offre una panoramica completa del conto, dello storico delle transazioni e delle carte, la funzione per ricaricare (con bonifico, carte e Apple Pay) e contattare l’assistenza, oltre alla possibilità di abilitare e disabilitare le carte; costituisce anche un utile strumento per coloro che hanno perso o subito il furto del telefono o della carta Revolut.

“L’accesso tramite browser è stato molto richiesto dai nostri clienti, siamo quindi felici di aver creato una web app sicura e comoda che tutti possono usare quando ne hanno bisogno“, ha commentato Nik Storonsky, CEO e fondatore di Revolut. “I nostri clienti potranno accedere al proprio denaro in qualsiasi luogo e momento, anche se non hanno con sé il proprio telefono o la carta, o semplicemente quando preferiscono accedere da computer. È fantastico avere la convenienza e la flessibilità di un’opzione aggiuntiva.”

Se siete clienti Revolut e volete provare la nuova Web App non dovete fare altro che visitare questa pagina, inserendo il numero di telefono e seguendo le istruzioni sullo schermo. Se invece volete provare la carta potete recarvi a questo indirizzo.

