Zepp Z in Cina ha già l’ECG

Annunciato un paio di settimane fa, Zepp Z è senza dubbio uno degli smartwatch più interessanti e meno comuni degli ultimi tempi, in quanto si caratterizza per un design chiaramente ispirato a quello dei cronografi meccanici.

Si tratta del modello più costoso tra quelli lanciati sino a questo momento da Huami (il suo prezzo è di 349,90 euro), vantando caratteristiche di fascia alta, come una scocca in lega di titanio resistente all’acqua (fino a 50 metri), materiali premium, la tecnologia NTC per la resistenza ai graffi, un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel, un sensore ottico BioTracker 2.0 per la misurazione dei parametri vitali, il GPS, la connettività Bluetooth 5.0, Amazon Alexa e una batteria da 340 mAh.

In occasione dell’evento di lancio, il team di Huami ha annunciato che in futuro Zepp Z riceverà una versione ECG, previa approvazione dei competenti organismi di regolamentazione.

Lo smartwatch è stato annunciato anche in Cina ma, a differenza della variante globale che non ha ECG, quella commercializzata nel Paese asiatico viene fornita con un sensore ECG pronto all’uso.

In Cina Zepp Z ha già l’ECG

Zepp Z in Cina è disponibile sullo store ufficiale del produttore su JD.com a 2.699 yuan (pari a circa 340 euro), anche se per un periodo di tempo limitato è in offerta a 2.649 yuan (pari a circa 336 euro).

Sulla stessa pagina dedicata al prodotto vi è la conferma che in Cina viene venduta la versione ECG: nella seguente immagine si dice che gli utenti saranno in grado di accedere rapidamente alla relativa funzione tramite un pulsante che può anche essere personalizzato per accedere rapidamente al cardiofrequenzimetro, al rilevamento del livello di ossigeno nel sangue o al livello di stress.

Oltre alla presenza delle funzionalità ECG, questa versione dello smartwatch presenta alcune differenze rispetto alla variante internazionale, come il supporto NFC e dimensioni leggermente più grandi (46,6 x 46,3 x 10,75 mm invece di 45,9 x 45,9 x 40,75 mm).

Restiamo in attesa di scoprire quando Zepp Z ECG sarà disponibile anche in Europa.