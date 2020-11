Ufficiale N26 Smart: c'è un'opzione in più per privati e imprese

N26 inaugura oggi un nuovo conto premium in abbonamento. È N26 Smart, prodotto bancario che si affianca agli esistenti N26 You da 9,90 euro al mese ed N26 Metal da 16,90 euro al mese, oltre ad N26 Standard che continua ad rimanere privo di canone mensile.

N26 Smart rappresenta ora l’accesso alle opzioni a pagamento per i privati e per l’utenza business di N26, realtà giovane fondata nel 2013 cresciuta poi velocemente fino ad accumulare un parco clienti di 5 milioni in 25 mercati e 1.500 dipendenti, oltre ad aver raccolto più du 800 milioni di dollari da numerosi investitori.

La nuova opzione, che punta forte sul rapporto qualità prezzo, offre supporto telefonico dedicato, che si aggiunge alla chat per l’assistenza disponibile all’interno dell’app, la nuova funzionalità Spiccioli, che arrotonda automaticamente gli acquisti all’intero successivo per mettere da parte la differenza e accrescere così i propri risparmi con il minimo sforzo, prelievi illimitati gratuiti in tutti gli ATM d’Italia, e infine la possibilità di scegliere tra cinque colorazioni diverse per personalizzare la carta N26 Smart MasterCard, tra Sabbia, Rabarbaro, Antracite, Oceano e Acquamarina. Tutto per a 4,90 euro al mese. Per i clienti Business i vantaggi sono i medesimi ed è pure previsto un cashback dello 0,1% su tutte le spese effettuate tramite carta.

N26 Smart, fa sapere l’istituto, deriva da un’indagine su oltre 1.000 italiani condotta lo scorso aprile per conto di N26 da Sapio Reseatch che ha fatto emergere come il 59% del campione si è ritrovato a pagare commissioni inaspettate per una media di 32,84 euro l’anno. Per una spesa grossomodo simile, devono aver pensato in N26, meglio pagare per dei servizi aggiuntivi come quelli del nuovo abbonamento.

N26 ha inoltre in programma un avvicendamento tra i nomi delle opzioni in gamma che avverrà nei prossimi mesi. N26 You evolverà in N26 International, con nuove funzionalità che consentiranno di ridurre a zero le commissioni durante i viaggi, lo shopping e l’invio di denaro all’estero, mentre N26 Metal diventerà N26 Unlimited, un’esperienza completa di digital banking con funzionalità premium che includono una carta in acciaio inossidabile, un pacchetto assicurativo sui viaggi, e vantaggi ed esperienze “sempre più esclusive per i clienti”.

Potete consultare l’offerta di N26 a questo indirizzo.