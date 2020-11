La Settimana del Black Friday Amazon entra nel vivo con tantissime offerte tech

Proseguono le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon, che ci avvicinano sempre di più al momento più interessante del mese, almeno per quanto riguarda gli sconti: Black Friday (27 novembre) e Cyber Monday (30 novembre) sono ormai quasi arrivati anche in questo 2020. Siete pronti a scoprire le proposte selezionate per voi?

Continuano le offerte Amazon della Settimana del Black Friday

Non si fermano le offerte Amazon della Settimana del Black Friday, lanciate lo scorso 20 novembre sia per il mondo Android sia per quanto riguarda la tecnologia più in generale. Molte di queste ultime risultano tuttora disponibili, ma Amazon ha deciso di aggiungerne tante altre: ecco le proposte più interessanti che riguardano informatica, smart home, wearable, cuffie, videogiochi e non solo.

Offerte informatica Amazon

Offerte wearable e cuffie Amazon

Offerte videogiochi Amazon

Altre offerte Amazon

Continuano anche le offerte Samsung, le offerte ANKER e il 30% di sconto sulla selezione di prodotti Amazon Warehouse Deals (offerte che riguardano prodotti usati o semplicemente con confezione danneggiata).

Quelle qui sopra sono solo alcune delle offerte della Settimana del Black Friday Amazon disponibili a partire dal 23 novembre 2020: per scoprirle tutte avete a disposizione tutti i link qui sotto. Continuate a seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech per rimanere aggiornati su tutti gli sconti più succulenti delle iniziative promozionali di questi giorni.

Offerte per categoria