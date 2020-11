Non perdete questa occasione per acquistare la lampadina smart di Xiaomi

Dove un tempo regnavano le classiche lampadina ad incandescenza, la tecnologia LED ha portato grandi benefici sia in termini di consumi – arrivano ad essere sensibilmente meno energivore – che per quanto riguarda l’illuminazione stessa. L’arrivo, poi, dei sistemi per la smart home ha dato il via ad una piccola rivoluzione che ci ha portato le lampadine LED smart in grado di interfacciarsi con i più comuni sistemi di domotica come ad esempio Google Home, Alexa e Apple HomeKit

Appena 7,99 euro per la lampadina LED

Xiaomi, anche in questo caso, è uno dei più importanti player delle lampadine smart con una nutrita quantità di prodotti spesso caratterizzati da un prezzo decisamente vantaggioso. Quella di oggi, però, è un’offerta che non dovreste lasciarvi scappare per aggiungere un pizzico di tecnologia all’interno della vostra abitazione – o magari per munirvi di un bel regalo di Natale per un amico o una persona cara.

L’offerta di Amazon per la lampadina LED di Xiaomi vi permette, infatti, di acquistarla al prezzo di appena 7,99 euro. Malgrado il prezzo decisamente economico, si tratta di un prodotto con classe energetica A+, consumo pari a 8 W e temperatura del colore bianco a 2700 K.

Acquista la lampadina LED Xiaomi su Amazon

