Le Routine di Alexa arrivano anche su Amazon Fire TV

Amazon ha annunciato oggi l’arrivo della compatibilità delle routine di Alexa anche con le piattaforme Fire TV; ciò significa che sarà possibile integrare nelle routine comandi che includano le Fire TV, ad esempio programmando l’accensione o lo spegnimento della TV.

Le Amazon Fire TV possono essere incluse nelle routine di Alexa

La possibilità di utilizzare le routine di Alexa – che ricordiamo essere uno strumento in grado di combinare varie azioni insieme per comandare vari dispositivi – anche con Fire TV apre moltissime possibilità per gli utenti, come ad esempio combinare l’accensione delle luci e la messa in pausa del contenuto riprodotto quando si vuole fare una pausa dalla visione di un film o di una serie TV.

Il tutto comandabile ovviamente con la voce, con comandi vocali predefiniti in fase di creazione della routine dall’app Amazon Alexa.

La novità è in fase di lancio oggi per tutte le Fire TV; ricordiamo che se siete in possesso di un Amazon Fire TV Stick sarà necessario avere una TV compatibile CEC (Consumer Electronics Control) per permettere l’accensione e lo spegnimento come risultato di una routine Alexa.