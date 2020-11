XIDU PhilBook Y13 è un nuovo convertibile economico e performante

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, XIDU ha presentato ufficialmente l’ultimo nato della propria famiglia di computer portatili. Si chiama XIDU PhilBook Y13 ed è un convertibile che passa rapidamente da notebook a tablet, grazie allo schermo che può essere ruotato di 360 gradi.

Grazie alle sue linee compatte e al rapporto screen-to-body dell’85%, è stato possibile contenere le dimensioni pur utilizzando uno schermo da 13,3 pollici. Il nuovo dispositivo misura infatti 30,74 x 21,07 x 1,5 cm, con un peso di 1,3 Kg. Lo schermo da 13,3 pollici ha una risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel) ed è sensibile al tocco, con un sistema a dieci punti contemporanei.

Sotto alla scocca metallica troviamo una CPU Intel Core i5-5275U, dual core a 2,7 GHZ, affiancata da 8 GB di RAM LPDDR3 e da un SSD da 128 GB. È possibile espandere la capacità di archiviazione con microSD fino a 256 GB e SSD di tipo M.2 dino a 1 TB.

Ricca la connettività, che include una porta USB Type-C, per la ricarica e la trasmissione dati, una USB 3.0, presa per microfono, porta di ricarica, slot per microSD, slot per SSD, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 4.2 e speaker stereo. Ottima l’autonomia grazie alla batteria da 5.400 mAh.

La tastiera dispone di una retroillumimazione bianca per essere sempre perfettamente visibile, anche di notte, senza per questo risultare fastidiosa. Da segnalare che il layout della tastiera è inglese, ma nella confezione di vendita è presente una pellicola da applicare alla tastiera per ottenere il layout italiano.

Il sistema operativo è Windows 10 originale, con la possibilità quindi di ricevere tutti gli aggiornamenti di sistema che saranno rilasciati nel tempo.

Il nuovissimo XIDU PhilBook Y13 è già disponibile all’acquisto su Amazon a 499,99 euro. È però possibile ottenere un ulteriore sconto di 25 euro, per un prezzo finale di 474,99 euro, cliccando sulla casella del coupon.

Informazione Pubblicitaria