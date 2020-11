Resident Evil Village si fa concreto: svelati tanti nuovi dettagli leak

Un leak svela nuovi dettagli per l’ormai prossimo titolo di Capcom, Resident Evil Village. I leak hanno riportato principalmente informazioni su data di uscita, edizioni, DLC e piattaforme per cui il gioco sarà reso disponibile.

Resident Evil Village sugli scaffali ad Aprile 2021, sarà presente anche una Battle Royale?

Nonostante Capcom non abbia confermato quanto trapelato, stando alle informazioni il titolo sarà disponibile all’acquisto a partire da Aprile 2021, con i preordini in partenza da Gennaio e con buona probabilità una demo disponibile circa tre settimane prima del lancio.

Resident Evil Village dovrebbe essere sviluppato per tutte le piattaforme new-gen, tra cui PS5 ed Xbox Series X/S, oltre ad una verisone anche per PC. Pare, tra l’altro, che Google e Sony abbiano sborsato rispettivamente ben 10 e 5 milioni di dollari, la prima per portare il gioco su Stadia assieme a Resident Evil 7, la seconda per ottenere l’esclusiva di Resident Evil VR, DLC e demo in anteprima. Non mancano notizie riguardanti una possibile integrazione con l’Oculus Rift.

Per quanto riguarda lo sviluppo per piattaforme old-gen quali Xbox e PS4, l’azienda non ha confermato ma neanche smentito la notizia, affermando che “ci si sta muovendo in quella direzione”.

Tra le notizie più interessanti che riguardano il nuovo titolo di Capcom è però la possibile integrazione di una Battle Royale, modalità ormai molto in voga tra numerosi titoli (non per ultimo Call of Duty Modern Warfare) di cui si parla col nome di Project Highway/Village Online.

Il gioco sarà disponibile in tre versioni: Standard Edition, Digital Deluxe che dovrebbe includere un DLC e per i fan più accaniti una Collector’s Edition, contenente una statua, una mappa in versione cartacea ed altri bonus sia fisici che digitali.

Tra le modalità di gioco disponibili spunta anche una standalone online in stile Dominion, come già presente su Resident Evil Resistance. Anche in questo caso si aspettano conferme ufficiali da parte di Capcom.

