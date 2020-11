È disponibile un piccolo aggiornamento software per Huawei Watch Fit

Nella recensione Huawei Watch Fit abbiamo più volte sottolineato l’anima sportiva dello smartwatch, la cura dei dettagli e anche l’ergonomia che lo rende perfetto per chi pratica lo sport ed è alla ricerca di un fitness tracker comodo da indossare.

Novità aggiornamento 1.0.2.10 Huawei Watch Fit

In queste ore il colosso cinese ha avviato il rollout dell’aggiornamento firmware alla versione 1.0.2.10. Con un peso pari a 8.04 MB, l’aggiornamento software per Huawei Watch Fit verte a correggere alcuni piccoli bug e a migliorare l’esperienza utente in generale, puntando però anche a rendere più affidabili alcune funzioni.

Il changelog dell’aggiornamento 1.0.2.10 fa riferimento a:

migliore stabilità del sistema;

migliori animazioni ed effetti durante l’utilizzo dello smartwatch;

ottimizzazioni al motore di vibrazione;

ottimizzazione dell’esperienza di utilizzo delle sveglie.

Prima di procedere all’update del firmware è sempre bene controllare che il wearable disponga almeno del 20% di carica residua. Il completamento della installazione potrebbe impiegare anche fino a 20 minuti, motivo per cui è bene avere a disposizione una cospicua percentuale di autonomia residua.

Come aggiornare Huawei Watch Fit

Per aggiornare Huawei Watch Fit alla versione 1.0.2.10 è necessario controllare che lo smartwatch sia correttamente collegato al proprio smartphone tramite l’applicazione Huawei Health. A questo punto è possibile controllare la presenza dell’update tramite l’apposito pannello Dispositivi e successivamente seguire le informazioni a schermo per scaricare ed avviare l’installazione.

