Lex R10 è un nuovo monopattino pensato per stabilità, comodità e sicurezza

Lexgo presenta un nuovo monopattino elettrico che si propone come soluzione ideale per coloro che vogliono muoversi in agilità ma anche in sicurezza. Arriva in Italia Lex R10: andiamo a scoprirlo più da vicino e a conoscere il prezzo di vendita.

Disponibile in Italia il nuovo monopattino Lex R10

Lex R10 è un monopattino elettrico studiato per garantire la massima tranquillità negli spostamenti cittadini, grazie soprattutto alle caratteristiche che lo contraddistinguono: troviamo infatti un’ampia pedana che consente una guida comoda e stabile anche con cambi di direzione un po’ più repentini del normale, oltre a un sistema di retroilluminazione pensato per una maggiore visibilità della strada e per rendere più facilmente identificabile il monopattino in mezzo al traffico.

Lex R10 dispone di un motore brushless con 400 W di potenza, ruote Fat da 10 pollici con freni a disco e un peso abbastanza contenuto, che si attesta sui 17,5 kg. Può trasportare fino a 100 kg di peso e vuole distinguersi nella micromobilità cittadina anche dal punto di vista estetico e della solidità.

Interessati all’acquisto di Lex R10, magari con l’aiuto del bonus mobilità? Sappiate che il monopattino viene lanciato in Italia al prezzo consigliato di 499 euro, ma al link qui sotto potete già trovarlo in offerta con il 30% di sconto grazie agli Unieuro Specials.