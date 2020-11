Uno smart speaker con touch screen di Huawei è emerso online

La scorsa primavera è trapelato online un nuovo dispositivo smart screen di Huawei e ora un nuovo leak relativo allo stesso prodotto conferma che si tratta di uno smart speaker, un dispositivo appartenente a un settore in costante crescita.

L’imminente smart speaker di Huawei appena trapelato online presenta infatti un pannello touchscreen e dovrebbe offrire diverse funzionalità, come il supporto per la casa intelligente e la riproduzione audio e video.

Un imminente smart speaker di Huawei è trapelato online

Le immagini trapelate dell’altoparlante intelligente di Huawei mostrano che il dispositivo presenta un corpo di forma piuttosto quadrata, in cui la metà superiore è dedicata a un touchscreen e la metà inferiore a un altoparlante. Si nota inoltre la presenza di una manopola e di una fotocamera.

Oltre alle classiche funzioni messe a disposizione dai comuni smart speaker, l’imminente dispositivo di Huawei sembra supportare il controllo della smart home e le videochiamate.

Huawei ha cercato di espandersi nella categoria Internet of Things (IoT) con una gamma di dispositivi che includono smartphone, tablet, notebook, smart TV e dispositivi per auto e con il lancio di questo smart speaker, la società sembra voler completare il suo ecosistema di prodotti per la casa intelligente.

