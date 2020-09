Nel corso dell’evento chiamato Launch Night In Google ha presentato l’atteso successore di Google Home, il primo speaker intelligente arrivato sul mercato quattro anni fa. Si chiama Nest Audio ed è già prenotabile anche in Italia, con un prezzo davvero niente male.

Andiamo dunque a scoprire tutto sul nuovo speaker intelligente, che può contare su un nuovo design e su un comparto audio di qualità, oltre a riproporre le funzionalità che abbiamo imparato ad apprezzare nel tempo.

Caratteristiche tecniche di Nest Audio

Nest Audio promette un’esperienza sonora di ottimo livello, molto simile a quella di Google Home Max, grazie a soluzioni tecniche di livello. All’interno dello speaker trovano infatti posto un mid-woofer da 75 millimetri e un tweeter da 19 millimetri e se tale potenza non dovesse essere sufficiente ricordate che è sempre possibile abbinare due Nest Audio e ottenere un suono stereo in grado di soddisfare anche i più esigenti.

Per il resto non ci sono particolari dettagli dal punto di vista hardware, ma sia dal punto di vista del design sia dal punto di vista delle funzioni le novità non mancano davvero, come potete scoprire nelle prossime sezioni.

Design di Nest Audio

La prima novità è ovviamente rappresentata dal design, completamente diverso rispetto al predecessore. Come anticipato nei giorni scorsi il nuovo speaker ha la forma di un parallelepipedo con gli spigoli molto arrotondati, coperto in tessuto su tutti i lati. Gli spigoli superiori permettono di regolare il volume, una soluzione simile a quella vista su Google Home Mini.

Nella parte posteriore è presente un singolo pulsante che serve per disattivare il microfono, mentre nella parte inferiore è collocata la presa per l’alimentatore. Sul mercato italiano lo speaker intelligente arriva nelle colorazioni Grigio Chiaro e Grigio Antracite.

Funzioni di Nest Audio

Nest Audio integra ovviamente Google Assistant e la modalità di utilizzo è quella che nel corso degli anni abbiamo imparato ad apprezzare con la linea di prodotti Google Home e con gli smart display della serie Nest. È quindi possibile ascoltare musica, notizie, podcast, previsioni meteo oppure la vostra radio preferita.

È possibile ascoltare la musica dai principali servizi di streaming, come YouTube Music, Spotify, TuneIn Radio e molti altri. Non mancano le integrazioni con le applicazioni Google, per creare impegni sul calendario, avviare chiamate audio con Google Duo o inviare mail con Gmail.

E come accadeva già con i modelli precedenti è possibile controllare i dispositivi della smart home: accendere le luci, avviare un aspirapolvere, spegnere la TV o il condizionatore e molto altro ancora, il tutto tramite i consueti comandi vocali.

Prezzo e disponibilità di Nest Audio

Nest Audio è già prenotabile sul Google Store italiano al prezzo di 99,99 euro. Non sono al momento disponibili informazioni relative alla data di effettiva disponibilità.