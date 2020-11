Smartphone, smart TV e altro tra le offerte “Change Black Friday” di Unieuro

Unieuro, una delle maggiori catene italiane di elettronica di consumo, lancia oggi una nuova iniziativa promozionale: sullo store online e nei negozi fisici è arrivato il nuovo volantino “Change Black Friday”, che sarà attivo dal 3 al 10 novembre 2020 con tantissime offerte a tema tech.

Prosegue a colpi di anticipazioni la marcia di avvicinamento al Black Friday e al Cyber Monday 2020: ad aprire i giochi era stata Amazon, ma già avevano rilanciato MediaWorld con gli XDays ed Expert coi nuovi volantini. Unieuro non resta a guardare e risponde subito con un nuovo volantino.

Offerte “Change Black Friday” di Unieuro (3 – 10 novembre 2020)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte incluse nel nuovo volantino di Unieuro, è bene ricordare che il rivenditore garantisce la spedizione gratuita su tutti gli ordini di importo superiore ai 49 euro e che su tutto il catalogo è previsto uno sconto ulteriore del 5% al check-out.

Passiamo adesso alle offerte che Unieuro propone col volantino “Change Black Friday”: eccole già suddivise in base alla categoria di appartenenza dei prodotti.

Smartphone in offerta da Unieuro

Wearable in offerta da Unieuro

Computer e tablet in offerta da Unieuro

Smart TV in offerta da Unieuro

Altri prodotti in offerta da Unieuro

Queste e tutte le altre offerte del nuovo volantino di Unieuro – che potete sfogliare virtualmente nella galleria seguente – sono disponibili al link sottostante:

