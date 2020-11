Xiaomi presenta un nuovo aspirapolvere wireless 2-in-1

Nella giornata di oggi, 6 novembre 2020, Xiaomi ha accolto nel proprio sconfinato ecosistema un nuovo aspirapolvere wireless 2-in-1: Roidmi – uno dei tanti brand che gravitano nell’orbita del gigante cinese (sempre più forte nel mercato degli smartphone) – ha annunciato il proprio nuovo modello di punta NEX2 Plus.

Roidmi NEX2 Plus: caratteristiche

Questo nuovo modello va a completare una line-up che già comprendeva i due presentati qualche mese addietro e si contraddistingue per la capacità di sdoppiarsi come aspirapolvere e come lavapavimenti elettrico.

Roidmi NEX2 Plus si presenta, infatti, come un classico aspirapolvere senza fili, tuttavia può essere usato sia da asciutto che da bagnato e integra pure un lavapavimenti elettrico. Il passaggio da una funzione all’altra è estremamente semplice: l’utente non deve fare altro che sganciare una testa e montare l’altra fornita in dotazione (come mostrato nella GIF seguente).

Come aspirapolvere, Roidmi NEX2 Plus è dotato di un motore digitale brushless a 120.000 rpm, con una potenza di aspirazione di 150W e un sistema Engine-X 2.0 che promette una maggiore efficienza in termini di consumi. Si tratta di un aspirapolvere ciclonico e la tecnologia integrata 8-cone cyclone dust-gas separation dovrebbe prevenire eventuali ostruzioni.

Il nuovo design NEX-V permette di usare un’unica spazzola per pavimenti, piastrelle e tappeti e fa uso di fibre impermeabili, progettate appositamente per non lasciare impronte e con un sistema anti-avvolgimento migliorato del 30% rispetto ai modelli precedenti.

Quanto alla funzione di lavapavimenti, Roidmi vanta una tecnologia controllata elettronicamente di pulizia e asciugatura rapida per evitare di danneggiare le superfici in legno.

Infine, Roidmi NEX2 Plus ha un’autonomia dichiarata fino a 80 minuti e promette di pulire un ambiente di 450 mq con una singola carica (che avviene con l’ormai solito sistema wireless magnetico).

Prezzo e disponibilità di Roidmi NEX2 Plus

Roidmi NEX2 Plus presenta un prezzo di listino di 2.599 yuan (circa 331 euro), ma sarà in offerta a 1.799 yuan (circa 229 euro) in occasione del Singles’ Day. Al momento non ci sono informazioni circa la commercializzazione di questo modello dalle nostre parti, eventualmente a marchio Xiaomi.

Potrebbe interessarti anche: Migliori robot lavapavimenti di novembre 2020: ecco i nostri consigli