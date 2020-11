Il Single’s Day porta le migliori offerte, compra Office e ricevi Windows 10 (quasi) gratis

Si avvicina l’11 novembre, data diventata famosa perché rappresenta il giorno in cui viene celebrata, ormai in tutto il mondo, la festa dei single. Anche GoDeal24, uno degli store più famosi per chi cerca licenze di software e giochi, festeggia l’evento con una tempesta di sconti senza precedenti.

Ha appena preso il via 11.11 Sales Storm, un evento che vi permette di acquistare licenze di Windows 10 e Office 2016/2019 a prezzi scontatissimi. Che abbiate appena assemblato il vostro nuovo desktop, acquistato un barebone privo di licenza o vogliate semplicemente aggiornare un vecchio PC con Windows 7/8, questa è l’occasione perfetta per mettere tutto in regola con pochi euro.

Per l’occasione GoDeal24.com ha lanciato una promozione speciale su quattro prodotti, che possono essere acquistati al prezzo indicato senza la necessità di utilizzare alcun codice sconto. Vediamoli nel dettaglio:

Windows 10 Professional – Con le versioni precedenti di Windows che non sono più supportate, una licenza di Windows 10 permette di avere la versione più recente del sistema operativo Microsoft, sempre aggiornata e con tutte le novità legate alla sicurezza. Potete acquistarlo a 7,33 euro

– Con le versioni precedenti di Windows che non sono più supportate, una licenza di Windows 10 permette di avere la versione più recente del sistema operativo Microsoft, sempre aggiornata e con tutte le novità legate alla sicurezza. Potete acquistarlo a 7,33 euro Windows 10 Professional x 2 PC – Se avete più di un computer sul quale installare Windows 10, perché non approfittare della doppia licenza per un ulteriore risparmio? Potete averla a 11,11 euro

– Se avete più di un computer sul quale installare Windows 10, perché non approfittare della doppia licenza per un ulteriore risparmio? Potete averla a 11,11 euro Microsoft Office 2016 Professional Plus – Con questa versione di Office avrete tutte le applicazioni della suite in versione 2016, una soluzione indicata se non avete necessità delle ultime novità e volete risparmiare qualche euro. Potete acquistarla a 22,22 euro

– Con questa versione di Office avrete tutte le applicazioni della suite in versione 2016, una soluzione indicata se non avete necessità delle ultime novità e volete risparmiare qualche euro. Potete acquistarla a 22,22 euro Microsoft office 2019 Professional Plus – Se invece volete la versione più recente di Office, sempre nella variante più completa, ecco la soluzione, ancora una volta a un prezzo molto vantaggioso. Potete infatti ottenerla a 28,88 euro

Ricordiamo che acquisterete solamente un codice di licenza, che riceverete via e-mail. Niente supporto fisico per l’installazione o manuali, che potete comunque ottenere sul sito di Microsoft, utilizzando i link sottostanti:

Microsoft Windows 10 Professional: [Download Link]

Microsoft Office 2016 Professional Plus: [Download Link]

Microsoft Office 2019 Professional Plus: [Download Link]

Non finiscono certo qui le offerte di GoDeal24.com per il Single’s Day, visto che potete approfittare di uno sconto del 50% sull’acquisto di altre versioni di Windows. Vi basterà applicare il coupon EGD50 per ottenere il 50% di sconto sui seguenti software:

Continuiamo con la tempesta di sconti per la festa dei single von alcune offerte legate all’acquisto di bundle, su cui è previsto uno sconto del 62% utilizzando il coupon EGD62. In questo caso pagate Office e Windows 10 è praticamente in regalo:

Sui seguenti prodotti infine, è possibile ottenere lo sconto del 55% utilizzando il codice EGD55. Trovate ad esempio Microsoft Project e Visio, ma anche Office per macOS.

Le promozioni indicate sono attive fino al 12 novembre, quindi vi consigliamo di approfittare subito dell’occasione per acquistare i software migliori ai prezzi più competitivi del mercato. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale, dove potete trovare numerose altre occasioni di risparmio.

Informazione Pubblicitaria