Sony svela i giochi Playstation Plus di Novembre: uno è per PS5

Gli ultimi giorni del mese sono arrivati e come consuetudine Sony ha rivelato quali saranno i giochi PS4 che il prossimo mese saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati al servizio Playstation Plus.

Come noto, novembre 2020 sarà un mese cruciale per Sony per via del lancio di Playstation 5 e non a caso uno dei giochi PS Plus gratuiti sarà esclusivo per i possessori della console next-gen.

I giochi PS Plus gratis di novembre sono La Terra di Mezzo: L’ombra della Guerra, Hollow Knight e Bugsnax per PS5, i quali saranno disponibili come sempre a partire dal primo martedì del mese, che questa volta corrisponde al 3 novembre. Ecco un’anteprima dei tre giochi.

L’ombra della Guerra è un open world sequel de L’ombra di Mordor forte di recensioni positive da parte di pubblico e critica, anche se contestato per le micotransazioni. Hollow Knight è uno straordinario metroidvania e rappresenta uno dei titoli più promettenti di questa generazione.

Il terzo titolo è Bugsnax un’avventura stravagante presentata diverso tempo fa per PS5 e sviluppata dal team indipendente Young Horses ed è ambientata sulla misteriosa isola di Snaktooth. Ricordiamo che fino al 3 novembre sarà ancora possibile reclamare i giochi PlayStation Plus di ottobre.

