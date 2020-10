Acer non si ferma e presenta Chromebox CXI4, Halo e il traduttore live in-game

Dopo aver presentato notebook, Chromebook, monitor e proiettori, Acer svela anche Chromebox CXI4 (pure in versione Enterprise), lo smart speaker Acer Halo e l’interessante SigridWave per Planet9, traduttore live in-game con IA.

Acer Chromebox CXI4 e Enterprise CXI4

Compatto e dotato di sistema operativo Chrome OS, Acer Chromebox CXI4 è il dispositivo ideale per laboratori, aule scolastiche, piccole imprese e famiglie. Equipaggiato con processore Intel Core i7 fino alla decima generazione e connettività Wi-Fi 6, Chromebox è dotato di tutte le porte necessarie per il collegamento a display e periferiche: presenti cinque porte USB 3.2 Gen 2, una USB 3.2 Type-C e due HDMI.

Per l’installazione si può fissare sul retro di un monitor tramite il kit di montaggio VESA opzionale, oppure posizionarlo in modo indipendente e assicurarlo con un Kensington lock. La versione Enterprise mette a disposizione le funzionalità aziendali necessarie per un’efficiente produttività. Come i “fratelli” Chromebook, questo Chromebox supporta le app disponibili sul Google Play Store.

Acer Chromebox CXI4 sarà disponibile in Italia nel primo trimestre 2021 al prezzo di partenza di 569 euro; Acer Chromebox Enterprise CXI4 sarà lanciato contemporaneamente a partire da 639 euro.

Arriva lo smart speaker Acer Halo

Il produttore taiwanese presenta anche lo smart speaker Acer Halo, un dispositivo progettato per integrarsi e al contempo distinguersi in casa. Di dimensioni compatte, è dotato di illuminazione RGB personalizzabile per sincronizzarsi con la musica o visualizzare la combinazione più adatta di giorno e di notte.

Si tratta di uno dei primi altoparlanti intelligenti compatibili con Google Assistant dotato di DTS Sound, per un audio più ricco e di qualità con diffusione a 360 gradi. Dispone inoltre di un display a LED opzionale che consente di controllare l’ora e di avere informazioni sul meteo: grazie a un’app abbinata (in arrivo), sarà possibile personalizzarlo con un messaggio o un’immagine.

Lo smart speaker Acer Halo sarà disponibile in Italia da dicembre 2020 al prezzo di partenza di 119 euro.

SigridWave è il nuovo traduttore in-game con Intelligenza Artificiale

Acer svela infine SigridWave per Planet9, il traduttore live in-game con IA istruito con il “gergo” dei gamer, che sfrutta le tecnologie di deep learning per abbattere le barriere linguistiche e facilitare la comunicazione tra giocatori di tutto il mondo.

Istruito con oltre 10 milioni di coppie di frasi bilingue e con più di 1.000 ore di linguaggio gaming, utilizza la tecnologia di riconoscimento vocale automatico (ASR) e la traduzione automatica neurale (NMT) per riconoscere le terminologia associata a giochi specifici (come “camping”), apprendendo dalle espressioni tipiche dei giocatori.

SigridWave è stato pensato per Planet9, una piattaforma di eSport di nuova generazione, in parte competitiva e in parte social, progettata per creare una open community per giocatori casual e dilettanti che vogliono migliorare e diventare “pro”.