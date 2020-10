La nuova app Xbox aggiunge la riproduzione remota su iPhone e iPad

Nell’App Store è disponibile una nuova versione dell’app Xbox che include una funzionalità di riproduzione remota che consente di giocare ai propri giochi Xbox su iPhone o iPad.

L’app Xbox ora supporta la riproduzione remota dei giochi Xbox One e Xbox Series X e S, tuttavia i giochi Xbox 360 e Xbox originali non possono essere riprodotti in remoto su dispositivi Android o iOS.

L’app Xbox aggiunge la riproduzione remota su iOS

L’applicazione permette anche di controllare in remoto una console Xbox tramite connessione Wi-Fi o mobile per avviarla anche quando si è fuori casa.

La nuova app Xbox offre lo stesso design della nuova dashboard Xbox che è stata recentemente rilasciata in vista del lancio delle console next-gen di Microsoft. Potete vedere l’app Xbox in azione nel video incluso nel post sottostante.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt — Tom Warren (@tomwarren) September 25, 2020

La nuova app Xbox è arrivata recentemente su Android e questa versione aggiornata per iOS include lo stesso design e offre le medesime funzionalità, come l’integrazione con le nuove console Xbox Series X e Series S che permette ai giocatori di scaricare o condividere clip di gioco e screenshot, eliminare i giochi e altro.

Vale la pena precisare che tramite questa funzionalità per la riproduzione remota l’app Xbox si connetterà solo alla vostra console Xbox, non al servizio di gioco in streaming xCloud. La feature è simile a PS4 Remote Play di Sony.

