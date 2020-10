Fino a nove anni di supporto a Chrome OS per questi Chromebook di HP e Lenovo

Chi si è già trovato nella condizione di acquistare un Chromebook per lavoro o per studio, soprattutto da quanto sono ufficialmente sbarcati in Italia, avrà certamente notato una grande differenza rispetto agli altri computer commercializzati. I computer muniti di Chrome OS hanno un supporto software limitato ad alcuni anni, per molti fissato ad un massimo di 5-6 anni prima di non essere più supportati da Google.

Supporto software assicurato per 9 anni

Fortunatamente le cose sembrano che stiano per cambiare in meglio, o almeno è quello che apprendiamo da un interessante aggiornamento della pagina di supporto di Google. Per la prima volta in assoluto, infatti, scopriamo che due Chromebook, rispettivamente di HP e Lenovo, offrono fino a 9 anni di supporto software.

Nello specifico si tratta dei modelli HP Pro c645 Chromebook Enterprise e Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise, entrambi certificati per ricevere aggiornamenti software per Chrome OS fino a giugno 2029, quindi per altri 9 anni.

Sebbene per molti utenti sia ancora inspiegabile il motivo per cui Google adotti questa particolare policy circa il supporto software per Chrome OS, 9 anni di supporto software risultano essere più che sufficienti per utilizzare a pieno un prodotto prima di guardarsi attorno per acquistarne un altro.

