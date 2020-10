Garmin svela Index S2, una bilancia smart che non si fa mancare nulla

Garmin svela Index S2, una bilancia smart che non si fa mancare...

Garmin Index S2 è la nuova bilancia smart dell’azienda statunitense pensata per gli sportivi che hanno necessità di tenere sotto controllo l’andamento del peso, ma anche per chi invece è semplicemente alla ricerca di una soluzione intelligente per il proprio benessere.

Design e specifiche Garmin Index S2

Il design di Garmin Index S2 è sobrio e minimal al punto giusto. Con la possibilità di acquistarla nelle colorazioni nera e bianca, può essere utilizzata per tenere sotto controllo il proprio peso e tanti altri parametri biometrici. Infatti, in un’unica soluzione, Garmin Index S2 può fornire informazioni sui seguenti parametri:

trend del peso corporeo;

percentuale di grasso corporeo;

IMC (indice di massa corporea);

massa muscolo scheletrica;

massa ossea;

percentuale di acqua corporea.

L’ampio display a colori inserito nella porzione superiore centrale della bilancia permette di visuale rapidamente la totalità dei dati sopracitati, ed offre anche una rapida visualizzazione del grafico relativo all’andamento del peso corporeo negli ultimi 30 giorni.

Munita di un modulo Wi-Fi per la connessione alla rete di casa, la bilancia Garmin Index S2 sincronizza automaticamente tutte queste informazioni con l’applicazione Garmin Connect. In questo modo, tramite il proprio smartphone, è possibile avere sempre a portata di mano lo storico di tutte le registrazioni effettuate nel corso del tempo.

Prezzo e disponibilità Garmin Index S2

Garmin Index S2 è disponibile al prezzo di 149,99 euro con possibilità di acquisto a partire dal Q4 2020.

