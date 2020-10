Immuni in crescita: record di download in una settimana

Volge al termine una settimana da record per Immuni: l’app di contact tracing messa in campo dall’Italia in tema di COVID-19 ha fatto registrare ben 1 milione e 400 mila nuovi download negli ultimi sette giorni.

Se qualche giorno fa avevamo fatto un resoconto dell’andamento delle altre applicazioni similari a livello europeo, oggi guardiamo più da vicino alla crescente diffusione dell’app nazionale di tracciamento COVID-19.

Crescita incoraggiante per Immuni: i numeri

Come detto, 1 milione e 400 mila nuove persone nell’ultima settimana hanno compiuto una scelta di buon senso scaricando sul proprio smartphone l’app Immuni.

A conti fatti, in questo momento sono poco più di 8,1 milioni (8.145.511, per la precisione) le persone che hanno scaricato l’app, vale a dire circa il 21% del totale degli smartphone attivi nel nostro Paese, nonché il 15% della popolazione italiana di età superiore ai 14 anni.

Questi numeri, va infatti precisato, non tengono conto degli utenti di età inferiore ai 14 anni.

Sempre nel corso dell’ultima settimana, Immuni ha registrato 477 utenti positivi e inviato 8.300 notifiche.

A commentare questi numeri su Facebook e invitare sempre più cittadini italiani a scaricare e attivare Immuni sul proprio smartphone è stata la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo: «Si può convivere con la pandemia da Covid, ma non si deve abbassare la guardia. Il numero dei contagi in Italia ha registrato un aumento significativo nelle ultime 24 ore. Ciò non deve allarmarci, ma spingerci ad alzare il nostro livello di guardia e adottare comportamenti virtuosi. Abbiamo dimostrato che si può convivere con la pandemia e che può esserci una ripresa delle attività produttive. Ora serve uno sforzo comune per poter completare questo percorso. Come ha detto il Presidente Mattarella, tenere aperto il Paese è una responsabilità di tutti. E se tutti ci atteniamo alle regole e rispettiamo i protocolli di sicurezza, possiamo riuscirci. Proteggiamo noi stessi, i nostri cari, le nostre comunità. Indossiamo la mascherina, manteniamo il distanziamento, scarichiamo Immuni App: piccole, grandi attenzioni che fanno la differenza. Insieme possiamo vincere questa sfida».

Dove scaricare Immuni

L’app Immuni è disponibile al download sia per i dispositivi Android dal Google Play Store che per quelli iOS dall’App Store. Ecco i link per scaricarla:

Scarica Immuni per Android

Scarica Immuni per iOS

