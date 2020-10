Fra poco meno di una settimana, OnePlus, durante l’evento del 14 ottobre, presenterà la nuova gamma di smartphone di fascia alta OnePlus 8T e, molto probabilmente, anche OnePlus Buds Z. Esse, come si può intuire facilmente dal nome, rappresentano la versione economica delle cuffie true wireless OnePlus Buds di cui non ereditano però né il design né il case di ricarica.

Case e design completamente svelato

Infatti, grazie ad OxygenUpdater, quest’oggi veniamo a conoscenza delle immagini reali di OnePlus Buds Z direttamente da un APK. Rispetto al modello presentato assieme a OnePlus Nord, le nuove cuffie true wireless economiche sono caratterizzate da un case più lungo che largo, molto simile a quello di Samsung Galaxy Buds+. Le cuffie hanno il classico peduncolo che si estende verso l’esterno e il terminale in silicone morbido, quindi perfetto per chi ama indossare le cuffie per tanto tempo e non teme di perderle.

Le immagini reali svelano due colorazioni, una chiara e una argentata, mentre il retro del case di ricarica mostra la porta USB Type-C per la ricarica e un tasto presumibilmente pensato per la fase di pairing iniziale; sul fronte, invece, è presente un piccolo LED di stato che cambia colore in base alla fase di carica.

Il leak in questione ci offre quindi una vista presumibilmente definitiva sul design di OnePlus Buds Z. Non ci resta altro che attendere qualche giorno e scoprire il prezzo di lancio e le specifiche hardware.