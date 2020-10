Si arricchisce con le app Meteo e News il sistema di infotelematica modulare MIB 3 di Skoda, portando nella disponibilità dei conducenti maggiori informazioni sulle condizioni meteo e le ultime notizie grazie alla SIM LTE in vettura. Entrambe le app, fa sapere il produttore del Gruppo Volkswagen, possono essere scaricate gratuitamente dalla sezione Shop di MIB 3.

Al momento la novità è di stretta attualità per la berlina Scala e il SUV Kamiq con il navigatore satellitare Amundsen e per l’ammiraglia ibrida plug-in Superb iV. Nelle prossime settimane arriverà la compatibilità con il navigatore satellitare Columbus della nuova gamma Octavia e di Superb, Karoq e Kodiaq.

Dettagli sull’app Meteo per le vetture Skoda

Skoda ha reso capace l’app Meteo di fornire previsioni dettagliate sulle condizioni meteorologiche a breve e medio termine, quindi con una prospettiva di un paio di giorni, per l’area in cui si trova la vettura. Interessante la funzione radar grazie alla quale si possono visualizzare le immagini satellitari in tempo reale con l’evoluzione attesa nelle ore successive. Possibile anche salvare delle località tra le preferite ed ottenere in qualsiasi momento informazioni sul meteo.

Dettagli sull’app News per le vetture Skoda

L’app News di Skoda permette di rimanere aggiornati con le ultime notizie, filtrate per argomenti di interesse tra quelli proposti dall’app oppure con un feed RSS, quindi specificando i portali da cui attingere.

I costi delle app Meteo e News Skoda

Nessun costo per il primo anno. Poi per continuare ad utilizzarle bisognerà sottoscrivere un abbonamento dal prezzo non ancora noto.