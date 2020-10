Tra i punti di forza delle soluzioni che permettono di gestire telematicamente le proprie finanze non possono mancare la semplicità e le possibilità di personalizzazione in base alle differenti esigenze e il team di Revolut non sembra volersi fare trovare impreparato sotto questo punto di vista.

Ricordiamo che Revolut è una carta/conto che permette di aprire facilmente un conto a cui associare diverse carte di credito, sia fisiche che virtuali, offrendo agli utenti tutta una serie di servizi da sfruttare in mobilità.

Revolut migliora la gestione di abbonamenti e pagamenti ricorrenti

Nelle scorse ore l’offerta di Revolut si è arricchita grazie all’introduzione di nuove funzionalità che saranno particolarmente apprezzate da chi usa questa soluzione per gestire i propri abbonamenti: ci riferiamo, infatti, ad un nuovo strumento che consente di tracciare rapidamente e con grande semplicità in un unico posto tutti gli abbonamenti, gli addebiti diretti e i pagamenti ricorrenti.

L’obiettivo del team di Revolut è quello di consentire ai propri utenti di visualizzare una panoramica dei propri abbonamenti, così da rendersi conto di quanto spendono per i vari pagamenti programmati ed, eventualmente, bloccare velocemente quelli che ritengono non più desiderati, il tutto senza la necessità di visitare i siti Web di ogni singolo servizio. E nel caso in cui si dovesse cambiare idea, sempre attraverso l’applicazione (disponibile per Android e iOS) sarà possibile riattivare la spesa.

Con le notifiche niente più brutte sorprese

Ma Revolut ha pensato anche ad offrire un servizio più completo grazie ad un sistema di notifiche che avviserà gli utenti quando è in programma un pagamento (così da sapere quanto stanno per pagare e per quale motivo) e, nel caso in cui sul conto non sia disponibile abbastanza denaro, consentirà loro di provvedere versando le somme necessarie (o bloccando in tempo il pagamento).

Di recente il team di Revolut ha lanciato altre comode funzionalità, come l’Open Banking o l’app dedicata agli utenti Junior e preannuncia che anche nei prossimi mesi l’offerta sarà arricchita con ulteriori feature volte a rendere sempre più completa la gestione del proprio denaro.

Se desiderate aprire un conto Revolut non dovete fare altro che seguire questo link.