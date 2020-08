Revolut Junior arriva anche per i clienti Standard dopo il grande successo ottenuto coi clienti Premium/Metal con il lancio dello scorso maggio. L’app per la gestione del denaro è pensata per genitori e bambini e ha l’obiettivo di promuovere le buone abitudini già in tenera età.

Revolut Junior è disponibile per tutti i clienti

Revolut, nota carta conto che ha ormai raggiunto più di 13 milioni di clienti in tutto il mondo, può contare da maggio, in Italia, sull’app Revolut Junior, rivolta agli utenti più giovani. Ha debuttato per i clienti Premium e Metal e si presenta come una porta di accesso al servizio, pensata per i genitori e per far imparare la gestione del denaro ai bambini/ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni.

L’app è ora disponibile anche per i clienti Standard (quelli con carta a canone gratuito) e consente a questi ultimi di creare un account Junior con una carta Junior e un limite mensile di 40 euro (con Premium e Metal si arriva a rispettivamente 2 e 5 account, con limite annuale di 4000 euro).

Un po’ di numeri? Secondo i dati forniti da Revolut, il saldo medio per i bambini dai 7 ai 14 anni è di circa 60 euro, che sale a una media di 80 euro per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Lato spese, i bambini spendono più online che offline: tra i 7 e gli 11 anni abbiamo una media di 12 euro al giorno, tra gli 11 e i 14 di 17 euro e tra i 15 e i 18 di 27 euro al giorno.

Revolut Junior permette di controllare il saldo e ricevere avvisi con le transazioni, oltre a mettere a disposizione una sezione dedicata ai genitori per gestire le spese dei figli. La carta può essere usata anche senza l’app per bambini, visto che non tutti potrebbero disporre di un dispositivo mobile.

Funzionalità aggiuntive per i clienti Premium e Metal

Revolut Junior integra anche due nuove funzionalità pensate per i clienti Premium e Metal. Stiamo parlando di Compiti e Paghetta: la prima permette ai bambini di aumentare il proprio saldo raggiungendo gli obiettivi fissati dai genitori, la seconda consente a questi ultimi di caricare automaticamente e periodicamente una cifra preimpostata.

Con Premium e Metal è inoltre possibile per due genitori gestire l’account Junior, utilizzare i Salvadanai per far mettere da parte del denaro e i pagamenti mobile. Per maggiori dettagli su Revolut Junior e le carte conto potete recarvi sul sito ufficiale, per il download dell’app potete seguire i link qui di seguito:

