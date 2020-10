Se vi siete innamorati della tecnologia OLED e state cercando una nuova TV OLED 4K da mettere nel vostro salotto, l’offerta Expert potrebbe fare al caso vostro: la nota catena propone infatti il Panasonic TX55GZ950E in sconto al miglior prezzo del mercato, fino a esaurimento scorte.

OLED Panasonic in offerta da Expert al miglior prezzo

L’offerta sulla smart TV OLED Panasonic TX55GZ950E è disponibile in tutti i punti vendita Expert DGgroup, anche se purtroppo il numero dei pezzi non sembra essere particolarmente elevato: sono solo 100 quelli acquistabili su tutta la rete di vendita, e immaginiamo che non rimarranno nei negozi fino all’11 ottobre 2020 (data di termine dell’offerta).

Panasonic TX55GZ950E può contare su un pannello OLED a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), 4 porte HDMI, processore HCX Pro Intelligent e supporto a HDR, HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Entry level della gamma 2019 Panasonic, questa TV OLED non ha poi molto da invidiare ai modelli superiori e può rivelarsi un’ottima scelta per chi non vuole spendere un’esagerazione.

Panasonic TX55GZ950E è infatti acquistabile in offerta presso i punti vendita Expert DGGroup al prezzo di 999 euro: si tratta dell’attuale miglior prezzo a disposizione sul mercato. La promozione è valida fino all’11 ottobre 2020, ma come anticipato sono solo 100 i pezzi disponibili.