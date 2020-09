Fa sul serio Xiaomi sui televisori. La poliedrica azienda cinese ha ufficializzato la nuova Mi TV Lux 82″ e anche la sua prima con schermo OLED 8K Mi TV Lux 82″ Pro. Entrambi i nuovi modelli hanno la tecnologia di compensazione del movimento MEMC unita al supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, mentre Xiaomi Mi TV Lux 82″ Pro è pure in grado di decodificare sorgenti fino a 8K a 60 Hz e possiede il supporto alle reti 5G grazie alla capacità di alloggiare una SIM card.

Spiccano il valore luminosità che è capace di raggiungere il pannello OLED di quest’ultimo modello, 2.000 nits, la tecnologia di retroilluminazione Mini LED sviluppata da Sharp con 960 zone per il controllo della luce, la copertura al 98% dello spazio colore P3 e la soundbar a scomparsa con 8 altoparlanti distribuiti sul perimetro. Xiaomi Mi TV Lux 82″ mantiene la retroilluminazione Mini LED, mentre invece arriva a 1.000 nits di picco, copre il 93% del DCI-P3 e può disporre di 6 altoparlanti.

Di seguito le specifiche tecniche complete comunicate da Xiaomi per Mi TV Lux 82″ e Mi TV Lux 82″ Pro.

Caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi TV Lux 82″

schermo OLED da 82 pollici 4K (3.840 x 2.160 pixel) con campo visivo di 178 gradi, 93% di copertura dello spazio colore DCI-P3, 1.000 nits di luminosità massima, contrasto di 1.400.000:1, supporto ad HDR10+, MEMC, Dolby Vision e tempo di risposta di 6,5 millisecondi;

CPU quad core MediaTek MT9650 con GPU Mali-G52 MC1 con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione;

modalità a bassa latenza automatica (ALLM), refresh rate variabile (VVR);

Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, due ingressi USB, tre ingressi HDM 2.1 (inclusa HDMI eARC), ingresso ethernet, ingresso S/PDIF;

sistema operativo MIUI fot TV;

sei altoparlanti, di cui due da 12,5 watt posti a destra e a sinistra, due da 15 watt surround e un subwoofer; supporto a Dolby Atmos, Dolby Audio e DTS audio.

Caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi TV Lux 82″ Pro

schermo OLED da 82 pollici 8K (7.680 x 4.320 pixel) con campo visivo di 178 gradi, 98% di copertura dello spazio colore DCI-P3, 2.000 nits di luminosità massima, contrasto di 1.400.000:1, supporto ad HDR10+, MEMC, Dolby Vision;

CPU quad core Novatek 72685 con GPU Mali-G51 MP4 con 4 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione;

modalità a bassa latenza automatica (ALLM), DC dimming, refresh rate variabile (VVR);

supporto alle reti 5G tramite SIM card, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, due ingressi USB, tre ingressi HDM 2.1 (inclusa HDMI eARC), ingresso ethernet, ingresso S/PDIF;

sistema operativo MIUI fot TV;

otto altoparlanti, di cui due da 10 watt per le alte frequenze, due da 10 watt per le frequenze medie, due da 20 watt per le basse frequenze; doppio amplificatore con crossover elettronico, supporto a Dolby Atmos, Dolby Audio e DTS audio.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Mi TV Lux 82″ e Xiaomi Mi TV Lux 82″ Pro

Xiaomi Mi TV Lux 82″ e Xiaomi Mi TV Lux 82″ Pro sono ufficiali in Cina e almeno per il momento non è in programma un loro arrivo in Italia. La prima viene venduta a 9.999 yuan, equivalenti a 1.250 euro circa al cambio attuale, mentre la seconda con panello in 8K viene venduta a 49.999 yuan, equivalenti a poco meno di 6.300 euro al cambio attuale. In Cina saranno vendute a partire dal 21 ottobre.