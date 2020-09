Si affacciano anche sul mercato italiano e sono già disponibili all’acquisto, sebbene per il momento si tratti soltanto di pre-ordini, le Bose Sleepbuds II, le nuove cuffie true wireless del noto produttore che non servono ad ascoltare la musica, bensì ad aiutare l’utente a dormire meglio.

Non è la prima volta che Bose lancia un prodotto del genere e la speranza è che questa seconda generazione non incorra nei problemi che avevano costretto il produttore a ritirare dal mercato il primo modello.

Bose Sleepbuds II: a cosa servono e come funzionano

Sebbene l’aspetto esteriore possa indurre in confusione, facendo pensare alle Bose Sleepbuds II come a delle normali cuffie senza fili, il produttore chiarisce già nel nome la finalità perseguita con questo dispositivo: migliorare la qualità del sonno attraverso una combinazione di suoni rilassanti e mascheramento dei rumori ambientali.

Il tutto viene gestito attraverso la companion app dedicata Bose Sleep: l’utente può immergersi negli oltre 30 suoni appositamente progettati della libreria audio, scaricare le proprie tracce preferite direttamente sulle cuffie, regolare il volume e gestire altre funzioni, come ad esempio le sveglie.

Il funzionamento delle cuffie è stato affinato da Bose conducendo degli studi appositi atti a comprovarne l’efficacia.

Che siate abituati a dormire poco oppure più a lungo, non dovreste avere problemi di autonomia: le Bose Sleepbuds II promettono fino a 10 ore con una singola ricarica.

Bose Sleepbuds II: quanto costano e dove acquistarle

Inutile girarci intorno: Bose produce prodotti di qualità, ma non li offre esattamente a buon mercato e le Bose Sleepbuds II non sono cuffie economiche: il loro prezzo di listino per il mercato italiano è di 269,95 euro.

Le Bose Sleepbuds II sono già disponibili all’acquisto su Amazon.it: la formula è quella “venduto e spedito da Amazon”, ma si tratta di un pre-ordine, con inizio delle spedizioni fissato al 13 ottobre. Ecco il link per acquistarle subito:

Bose Sleepbuds II a 269,95 euro su Amazon.it

Leggi anche: Migliori cuffie bluetooth di Settembre 2020