Sono stati caricati in Rete i codici sorgente di Windows XP e di altri sistemi operativi meno recenti di Microsoft, incluso il vecchio Windows Server 2003.

Si tratta in alcuni casi, come per Windows XP, di sistemi operativi che, seppur non più ufficialmente supportati dal colosso di Redmond, sono ancora molto usati, soprattutto in uffici (ove non vi sia la necessità di lavorare costantemente in Rete) o su vecchi computer in ambito domestico.

Il codice sorgente di Windows XP arriva su Torrent

Stando a quanto si apprende da una discussione su Twitter, questa raccolta di codice sorgente di vecchi OS di Microsoft, disponibile su Torrent, ha richiesto un paio di mesi di lavoro di riorganizzazione e ora include circa 43 GB di materiale (c’è anche una versione “leggera” da 2,9 GB con solo Windows XP e Windows Server 2003).

Tra gli altri software inclusi vi sono MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, Windows CE 4, Windows CE 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 e Windows NT 4.

A dire dell’autore dell’upload, il codice di Windows XP da anni viene scambiato all’interno della comunità hacker ma questa è la prima volta che viene diffuso pubblicamente.

Resta da capire se da tale upload possano nascere problemi di sicurezza anche per le versioni più recenti degli OS di Microsoft: qualcuno, infatti, teme che studiando i vecchi sistemi operativi possano essere trovati dei difetti che è possibile sfruttare anche nelle release più nuove.