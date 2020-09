Nelle ultime settimane ci è capitato di utilizzare un paio di accessori realizzati da Anker che si sono dimostrati validi, affidabili e duraturi in ogni condizione d’uso e oggi siamo qui per parlarvene perché non è facile di trovarne con questa qualità, soprattutto al prezzo con cui vengono venduti.

Il primo, PowerLine USB-C to USB 3.1 Adapter con codice A8165011, è un cavetto lungo una decina di centimetri capace di fare da adattatore OTG da USB-C a USB 3.1 e quindi di dare la possibilità di collegare periferiche esterne, come HDD, mouse, tastiere, chiavette e varie altre, allo smartphone e al computer.

Lo stiamo utilizzando, anche con una certa frequenza, da qualche settimana e a oggi non mostra il minimo segno perché è costruito con ottimi materiali e in modo perfetto, senza contare che non ha sbagliato mai un colpo ogni qualvolta è stato chiamato all’uso. Costa 7,99 euro su Amazon e potete averlo con uno sconto del 10% acquistandolo entro il 10 ottobre.

Acquistalo su Amazon in sconto col coupon

Il secondo accessorio, PowerExpand+ 7-in-1 USB-C PD Ethernet Hub con codice A83520A1, è ben più strutturato perché è un hub per computer che permette di avere a disposizione un sacco di porte utili sfruttando solamente una porta USB-C. Arriva a casa nella sua confezione e con un sacchetto per trasportarlo e dopo settimane di duro utilizzo è ancora come se fosse nuovo perché è robusto e costruito in plastica dura e alluminio, tanto da risultare un piccolo mattoncino.

Consente di avere a disposizione, da una sola porta USB-C del computer, due porte USB 3.0, un lettore per micro-SD, un lettore per SD, una porta Ethernet fino a 1 Gbps e una porta HDMI capace di supportare il 4K a 30 Hz e il 2K a 60 Hz, a cui si aggiunge un’altra porta ancora che permette di ricaricare contemporaneamente il portatile fino a 60 W. E’ disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 49,99 euro e fino al 10 ottobre è in sconto a 39,99 euro.

Acquistalo su Amazon in sconto col coupon