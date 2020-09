Come un fulmine a ciel sereno un inedito leak ci permette di scoprire in anticipo alcune informazioni su Amazon Fire TV Stick Lite, ovvero il nuovo dongle che Amazon dovrebbe presentare molto presto. Purtroppo i dettagli a disposizione sono piuttosto limitati e non ci permettono di scoprire con precisione le caratteristiche hardware del dispositivo, ma per lo meno abbiamo modo di scoprire in anticipo il suo design.

Stesso dongle ma telecomando nuovo

Se lo stick vero e proprio non sembra mostrare importanti cambiamenti rispetto a quelli delle passate generazioni, il telecomando presenta invece alcune novità dal punto di vista del design. Prima di tutto notiamo l’assenza del tasto di accensione, o almeno così sembra, così come quello per il bilanciamento del volume. Trova però posto un inedito tasto con quello che sembra essere il simbolo di un TV, di cui però ignoriamo il suo funzionamento.

La confezione di vendita, anch’essa leakata, sembra essere piuttosto completa con un paio di batteria AAA, il telecomando, l’alimentatore con cavetto micro USB ed una prolunga evidentemente pensata per riuscire ad accomodare Amazon Fire TV Stick Lite anche negli spazi più scomodi da raggiungere.

Considerando il prezzo pari a 59 euro di Amazon Fire TV Stick 4K, è molto probabile che il modello Amazon Fire TV Stick Lite venga posizionata in una fascia di prezzo immediatamente inferiore a 30 euro, magari proprio a 29 euro.

Che ne pensate di questo leak? Sareste interessati ad acquistare il dongle di Amazon ad un prezzo così vantaggioso?