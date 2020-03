Il monopattino elettrico è un ottimo modo per arrivare a destinazione, specialmente quando bisogna percorrere pochi chilometri. Sempre più usati nelle soluzioni “ultimo chilometro”, dove si alternano a mezzi di trasporto pubblici o privati, è il modo più efficiente e veloce per districarsi nel traffico cittadino.

Se avete apprezzato l’ebbrezza della guida di un monopattino elettrico a noleggio, servizio offerto da aziende come Lime e Byrd in molte città italiane, e state cercando un modello che sia adatto alle vostre esigenze, non preoccupatevi: cercare un monopattino elettrico per adulti può sembrare intimidatorio, data la vasta scelta, ma siamo qui per aiutarvi.

Abbiamo delineato alcune caratteristiche che vi aiuteranno nella scelta del vostro monopattino elettrico per adulti ideale, nel rispetto della normativa vigente. Sì perché, nonostante la “liberalizzazione” di questo fantastico veicolo per la micro-mobilità, il rischio di incorrere in pesanti sanzioni amministrative è molto elevato per chi non rispetta alcune regole ferree.

Nei prossimi paragrafi cercheremo di districare l’enorme matassa che è l’offerta di monopattini elettrici per adulti, aiutandovi a trovare il modello che per caratteristiche e prezzo si configura come il miglior acquisto possibile.

Come scegliere un monopattino elettrico

Una guida all’acquisto di un monopattino elettrico per adulti non sarebbe tale senza enunciare prima i criteri che ci hanno guidato nella scelta dei migliori monopattini elettrici. La nostra redazione è da sempre attenta alla mobilità alternativa, e siamo stati tra i primi in Italia a recensire monopattini elettrici che nel tempo sono diventati vere e proprie icone del mercato, anticipando i tempi in attesa di una normativa definitiva che disciplina, finalmente, l’utilizzo di questo utile ed economico veicolo per la micro-mobilità elettrica.

Potenza

Il primo fattore da tenere in considerazione in fase di acquisto è sicuramente la potenza: per legge non si può superare la potenza nominale di 500W complessivi per il mezzo. Qualunque veicolo non rispetti questa semplice regola, sia perché elaborato sia perché con caratteristiche tecniche superiori, rischia una multa fino ad 800€ ed il sequestro del mezzo. Questo per la circolazione su strade pubbliche, in ottemperanza con il decreto Milleproroghe, operativo da Marzo 2020.

La potenza è importante perché un motore più potente consente di affrontare strade anche con una pendenza importante, oltre ad avere un’accelerazione maggiore. Se programmate di circolare in aree private, allora la potenza del motore può essere anche superiore ai 500W, consentendovi una scelta più ampia e permettendovi di sforare i limiti di legge di velocità massima.

Peso e dimensioni

Forse la componente più importante, in relazione all’uso che si farà del monopattino elettrico, è data dal peso e dimensioni dello stesso. Si va dai modelli ultraleggeri realizzati in fibra di carbonio a quelli che pesano oltre 40 kg, anche se le dimensioni non variano poi così tanto: la differenza la fa spesso il materiale in cui vengono realizzate le strutture di supporto ed il manubrio, che a sua volta definisce anche la capacità di carico massima.

Se volete un monopattino leggero così da essere trasportabile, dovrete o rinunciare alle prestazioni con un’autonomia e una potenza inferiore, oppure spendere di più per modelli ultraleggeri in cui vengono utilizzati materiali pregiati che fanno lievitare il costo del monopattino elettrico.

Freni e sospensioni

Anche qui tutto è basato sulle nostre esigenze: se le strade che pensiamo di percorrere sono ben asfaltate e quasi tutte in pianura, allora avere delle sospensioni robuste e solide su entrambe le ruote diventa un’esigenza secondaria. Consigliamo invece di optare sempre per modelli con freno a disco, utilizzati spesso anche per ricaricare parzialmente la batteria del monopattino elettrico sfruttando l’energia cinetica prodotta in fase di frenata.

Batteria e autonomia

La batteria influisce direttamente sull’autonomia massima che è possibile percorrere con il monopattino, ma non è il solo fattore: velocità massima, carico, peso e dimensioni del monopattini infatti incidono profondamente sulla quantità massima di chilometri che possiamo percorrere prima di dover ricaricare il veicolo.

Anche la tipologia delle strade influisce, in parte: se ci troviamo a dover affrontare spesso strade con una certa pendenza, il motore dovrà sempre dare il massimo, inficiando la durata della batteria e di conseguenza l’autonomia. Una batteria più grande quindi consente di percorrere più chilometri.

Capacità di carico

Dato che parliamo dei migliori monopattini elettrici per adulti, importante è la capacità di carico del veicolo. I modelli da bambino di solito hanno una capacità di carico massima di 70 kg, mentre quelli per adulti solitamente indicano come capacità massima 100-120 kg, a seconda i modelli.

Miglior monopattino elettrico adulti: quale scegliere?

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro (M365 Pro)

Il Monopattino MI 365 Pro è l’evoluzione del famoso M365, il primo modello di monopattino prodotto da Xiaomi che ha aperto la strada a questo brand anche sul nostro territorio. La seconda versione migliora di molto la resa rispetto al modello precedente, andando a risolvere alcune criticità e migliorando praticamente quasi ogni aspetto del monopattino. Oltre ad una pedana più ampia e comoda, troviamo un’autonomia migliorata che tocca punte di 45 km grazie al motore da 300W di potenza. Tre modalità di guida: Eco, con limite a 15 km/h; Drive, con limite a 20 km/h; Sport, con limite a 25 km/h. Uno dei monopattini più equilibrati presenti su questa lista, perfettamente a norma con la legislazione vigente e che grazie alle politiche di prezzo aggressive dell’azienda si posiziona come uno dei migliori monopattini per adulti sotto i 500€.

Per le restanti informazioni a riguardo, vi lasciamo il link alla nostra recensione completa: Recensione Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Acquista Xiaomi Mi Electric Scooter Pro su Amazon.it

Ninebot Segway ES2

Anche qui ci troviamo di fronte all’evoluzione del Ninebot Segway ES1: il monopattino elettrico Segway ES2 porta con se la ricarica rapida di 3.5 ore, 25 km di autonomia e una velocità di punta di 25 km/h, grazie al motore che sprigiona 300W di potenza. Le ruote sono da 8″ posteriore e 8.5″ anteriore, e i freni restituiscono parte della potenza ogni volta che si frena grazie al sistema rigenerativo (solo col freno anteriore). Proprio i freni non sono al top, ma resta comunque un prodotto dal design e dalle performance interessanti. Sotto la pedana è presente una luce LED che aiuta particolarmente la sera. Con i suoi 13 kg di peso si trasporta facilmente, e si ripiega per occupare meno spazio. Come rapporto qualità/prezzo è simile al Mi 365 Pro, e anche come prezzo si posiziona nella stessa categoria, tra i 400€ e 500€.

Per le restanti informazioni a riguardo, vi lasciamo il link alla nostra recensione completa: Recensione Segway Ninebot ES2

Acquista Segway Ninebot ES2 su Amazon.it

Ninebot Segway Max G30

Un modello adatto a chi deve percorrere tanti chilometri al giorno, grazie alla sua autonomia generosa da ben 65 chilometri. Questo grazie alla batteria interna più capiente da 551 Wh, che però influisce anche sulla struttura del monopattino Ninebot Segway Max G30, ma soprattutto sul peso, arrivando a pesare più di 18 kg. La batteria si ricarica in circa 6 ore, e le ruote sono realizzate con design tubeless, con una grandezza di 10″. C’è la frenata rigenerativa sia sul freno anteriore che posteriore, ed un potente motore da 350W che può salire pendenze di circa il 20%. Inoltre, possiamo stare più sereni grazie alla certificazione IPX5 per la resistenza alla polvere e all’acqua su tutto il corpo. Come sul fratello “minore”, troviamo tre modalità di guida: Eco, Drive e Sport.

Di listino costa 799€, ma se dovete percorrere tanti chilometri ogni giorno, è la scelta migliore.

Acquista Segway Max G30 su Amazon.it

Nilox e-Scooter Doc Twelve

Il monopattino elettrico Nilox e-Scooter Doc Twelve è adatto agli adulti che vogliono divertirsi ma soprattutto godere di una maggiore stabilità: uno dei punti di forza sono infatti le ruote dalle dimensioni generose, da ben 12″. Questo consente di affrontare i pericoli della strada con maggiore stabilità, mentre il resto delle caratteristiche è in media con la fascia di prezzo di cui fa parte. Troviamo un motore da 250W, autonomia di 30 km e velocità massima di 30 km/h. Il carico sostenibile è di 100 kg, e si può ripiegare su se stesso per essere trasportato facilmente. Leggermente più pesante della concorrenza vista finora, con i suoi 15,5 kg, è anche più costoso: lo si trova online ad un prezzo consigliato di 599€.

Acquista Nilox e-Scooter Doc Twelve su Amazon.it

Revoe Tech Street Motion

Se si è alla ricerca di un monopattino elettrico per adulti economico, allora potreste considerare sicuramente questo Revoe Tech Street Motion. È il monopattino elettrico più economico della nostra selezione, e ovviamente ci sono dei compromessi da accettare per un prezzo più che dimezzato rispetto ad altri modelli. Nonostante il motore da 250W brushless, la velocità massima è di 20 km/h, con un’autonomia dichiarata di 15 km. Le ruote sono abbastanza piccole, da 6.5″, quindi occhio a buche e ad altre irregolarità sul manto stradale. I freni non sono a disco, e niente frenata rigenerativa, ma data la velocità massima inferiore alla media non è un problema. Caratteristiche non al top, ma che trovano la loro ragion d’essere nel peso: con soli 9.1 kg è un monopattino estremamente trasportabile, dal peso contenuto e perfetto per percorrere “l’ultimo chilometro” che ci separa dal luogo di lavoro o studio. Potete trovarlo su Amazon a 219€.

Acquista Revoe Tech Street Motion su Amazon.it

Ducati Pro 1 Plus

Frutto della collaborazione tra Ducati e iTekk, azienda specializzata nella produzione di veicoli per la micro-mobilità, questo monopattino elettrico Ducati Pro 1 Plus è perfetto per andare al lavoro o a scuola. Le sue caratteristiche sono in media con altri prodotti: ruote da 8.5″, motore da 250W di potenza, peso di 12,5 kg, velocità massima di 25 km/h e carico massimo di 120 kg. Certo, le serigrafie Ducati attirano sempre, ma il vero valore aggiunto è dato dall’assicurazione AXA inclusa nel prezzo di acquisto, che assicura una copertura in caso di danni a terzi o cose, consulenza medica 24/7, assistenza infortunistica e tanto altro. Di listino costa 399€, ma si trova spesso intorno ai 320€.

Acquista Ducati Pro 1 Plus su Amazon.it

Wiizzee WS9 Max

Parliamo ora di un peso massimo, in tutti i sensi: questo monopattino elettrico Wiizzee WS9 Max è davvero esagerato, pur rispettando la normativa vigente. Grazie al motore da 500W è in grado di arrivare a velocità di punta di 35 km/h, da usare però soltanto su terreno privato in quanto non è consentito dalla legge. Ha una autonomia di 75 km, superiore persino al Ninebot Segway Max G30, ed è dotato di doppie sospensioni anteriori e posteriori idrauliche: non teme neanche i fuoristrada. Monta pneumatici gonfiabili da 10″, e si carica in circa 13 ore, ma data l’autonomia straordinaria non è un problema. Di contro abbiamo un prodotto che pesa, e molto: ben 26 kg, seppur ripiegabile per riporlo, più che trasportarlo. Potete trovarlo su Amazon ad un prezzo che si aggira intorno ai 1200€.

Acquista Wiizzee WS9 Max su Amazon.it

Monopattini elettrici sconsigliati

Spesso riceviamo messaggi che ci chiedono se alcuni modelli di monopattino elettrico siano consigliabili oppure no. Alcuni modelli proprio non si prestano, oppure sono soltanto rebrand di altri modelli che, soltanto per il nome, vengono rivenduti a prezzi maggiorati. Ecco una lista, non esaustiva, di alcuni modelli di monopattino elettrico per adulti da cui stare alla larga:

Monopattino BMW E-Scooter : un flop sotto tutti i punti di vista, sia della critica che degli utenti. L’azienda produce moto e auto di gran pregio, ma il settore della micromobilità elettrica non è un punto forte.

: un flop sotto tutti i punti di vista, sia della critica che degli utenti. L’azienda produce moto e auto di gran pregio, ma il settore della micromobilità elettrica non è un punto forte. Monopattino elettrico Mercedes (Ninebot Kickscooter ES2): è praticamente un Ninebot ES2 rimarchiato con il logo Mercedes. Se lo trovate ad un prezzo vantaggioso ci sta, essendo uno dei migliori prodotti in circolazione; se però dovete pagare un premium soltanto per averlo da un rivenditore Mercedes, lasciate perdere.

(Ninebot Kickscooter ES2): è praticamente un Ninebot ES2 rimarchiato con il logo Mercedes. Se lo trovate ad un prezzo vantaggioso ci sta, essendo uno dei migliori prodotti in circolazione; se però dovete pagare un premium soltanto per averlo da un rivenditore Mercedes, lasciate perdere. Monopattino elettrico Momo Design : un altro monopattino elettrico che ha tantissime recensioni negative, in particolare sulla qualità del prodotto,che dopo pochi giorni presenta problemi. Ovviamente non vale per tutti i modelli, ma meglio affidarsi ad altri brand più affermati e che pongono maggiore attenzione alla qualità dei propri prodotti.

: un altro monopattino elettrico che ha tantissime recensioni negative, in particolare sulla qualità del prodotto,che dopo pochi giorni presenta problemi. Ovviamente non vale per tutti i modelli, ma meglio affidarsi ad altri brand più affermati e che pongono maggiore attenzione alla qualità dei propri prodotti. Windek e altri modelli ultra-economici sotto i 200€: davvero, lasciate perdere. Un monopattino elettrico per adulti deve possedere determinate caratteristiche, e quando si va al risparmio sappiamo cosa succede: si risparmia sulla qualità dei componenti. Evitate perciò le trappole su Amazon che vi promettono monopattini elettrici da corsa ad un prezzo troppo bello per essere vero: il più delle volte constaterete come le recensioni siano comprate, e voi ci resterete male.

sotto i 200€: davvero, lasciate perdere. Un monopattino elettrico per adulti deve possedere determinate caratteristiche, e quando si va al risparmio sappiamo cosa succede: si risparmia sulla qualità dei componenti. Evitate perciò le trappole su Amazon che vi promettono monopattini elettrici da corsa ad un prezzo troppo bello per essere vero: il più delle volte constaterete come le recensioni siano comprate, e voi ci resterete male. Monopattino elettrico 2000W e monopattino elettrico 1000W (o altri modelli simili): esistono paesi in cui la legislazione è differente, ma sul territorio italiano qualsiasi veicolo con un motore dalla potenza nominale superiore a 500W è illegale. Per cui sconsigliamo l’acquisto di un monopattino elettrico da 2000W o da 1000W, semplicemente sulla base del fatto che non potrete circolare con quest’ultimo.

