I robot aspirapolvere hanno cambiato il modo di pulire casa, diventando un aiuto concreto per milioni di famiglie. Ecovacs è uno dei marchi che ha saputo innovare di più in questo settore, creando prodotti che uniscono tecnologia avanzata e semplicità d’uso. I robot Ecovacs di oggi vanno ben oltre i primi modelli che spesso deludevano le aspettative. Ora parliamo di dispositivi che aspirano, lavano e si svuotano da soli, offrendo una pulizia davvero efficace. Il marchio ha fatto passi da gigante, passando da semplici aspirapolvere robotici a vere e proprie stazioni di pulizia all-in-one.

Quello che distingue Ecovacs sono le innovazioni concrete: il lavaggio con acqua calda, la navigazione intelligente che mappa perfettamente la vostra casa, e le stazioni base che si occupano di tutto. Ecovacs offre modelli per ogni esigenza e budget. Dai robot più semplici per chi vuole provare questa tecnologia, fino ai dispositivi premium con tutte le funzioni più avanzate. Con tanti modelli disponibili, può essere difficile orientarsi.

La gamma Ecovacs spazia dai modelli compatti ed economici alle soluzioni premium con stazioni all-in-one. Ecco i modelli che vi consigliamo:.

Dotato di una batteria da 5200 mAh , offre un'autonomia fino a 300 minuti, coprendo superfici fino a 550 m² con una sola carica. Il sistema di navigazione TrueMapping utilizza la tecnologia LiDAR per una mappatura precisa e rapida degli ambienti, completando la scansione in soli 8 minuti.

Il ECOVACS DEEBOT N20 Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire una pulizia efficiente e autonoma. Grazie alla sua potente aspirazione da 8000 Pa e alla tecnologia ZeroTangle , è ideale per chi ha animali domestici, evitando l'aggrovigliamento dei peli nella spazzola principale.

ECOVACS DEEBOT MINI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti ultracompatto , ideale per appartamenti di piccole dimensioni. Con un diametro di 28,6 cm e una stazione OMNI alta solo 38,5 cm, offre prestazioni avanzate in uno spazio ridotto.

L'ECOVACS DEEBOT X5 OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, progettato per offrire una pulizia automatizzata completa . Combina una potente aspirazione da 12.800 Pa con tecnologie avanzate per garantire risultati eccellenti su ogni superficie.

La potenza di aspirazione raggiunge 18.000 Pa , ideale per rimuovere peli e detriti. Il sistema ZeroTangle 3.0 riduce i grovigli, mentre il mocio si solleva di 10 mm sui tappeti per evitarne la bagnatura. La stazione OMNI gestisce automaticamente svuotamento, lavaggio e asciugatura del rullo con aria calda a 45°C.

Compralo su Amazon in offerta a 699 euro.

Il DEEBOT X9 PRO OMNI di ECOVACS è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, progettato per offrire una pulizia profonda e automatizzata. Combina tecnologie avanzate come l'aspirazione BLAST da 16.600 Pa e il sistema di lavaggio OZMO Roller con rullo rotante a 220 giri/min, garantendo risultati eccellenti su pavimenti duri e tappeti.

La tecnologia ZeroTangle 3.0 previene l'accumulo di capelli nelle spazzole, mentre il sistema TruEdge 2.0 assicura una pulizia precisa lungo i bordi e negli angoli. Il robot è dotato di intelligenza artificiale AIVI 3D 3.0 per il riconoscimento degli ostacoli e AI Stain Detection 2.0 per l'identificazione automatica delle macchie, adattando la pulizia in tempo reale. Il sistema Triple Lift solleva automaticamente mop e spazzole per evitare di bagnare i tappeti durante il lavaggio.

La base OMNI gestisce automaticamente il lavaggio e l'asciugatura del mop con aria calda fino a 75°C, riducendo la manutenzione manuale. Con una batteria da 6.400 mAh e serbatoi da 4L per l'acqua pulita e 2,2L per l'acqua sporca, il DEEBOT X9 PRO OMNI è ideale per chi cerca una soluzione completa e autonoma per la pulizia domestica.

Pro: Potente aspirazione BLAST da 16.600 Pa



Sistema di lavaggio OZMO Roller a 220 giri/min



Intelligenza artificiale per riconoscimento ostacoli e macchie Contro: Prestazioni inferiori su tappeti spessi



Base OMNI di dimensioni ingombranti

Ulteriori dettagli nella recensione di ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI