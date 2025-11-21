Il Black Friday rappresenta sempre il momento ideale per rinnovare la propria postazione e tra le offerte più interessanti di questa stagione spiccano i monitor ASUS, una delle scelte più solide quando si cerca un mix convincente tra design, prestazioni e affidabilità. In questa guida abbiamo selezionato alcune delle proposte più valide del brand, concentrandoci su due modelli ASUS TUF Gaming e due modelli della serie ASUS ROG, così da coprire le esigenze di chi vuole spendere bene senza rinunciare a un’esperienza visiva di livello superiore.

ASUS TUF o ASUS ROG OLED? Come scegliere il monitor perfetto per le proprie esigenze

Quando si parla di monitor da gaming in offerta durante il Black Friday, la scelta ricade quasi sempre tra due approcci diversi: puntare a un prodotto conveniente con ottime prestazioni, oppure fare un salto più deciso verso qualcosa di più futuribile e completo. È proprio per questo motivo che la selezione di questa guida si divide tra i modelli ASUS TUF Gaming e i nuovi ASUS ROG OLED, due famiglie che in apparenza sembrano rivolgersi a pubblici completamente diversi, ma che proprio grazie agli sconti del periodo finiscono spesso per sovrapporsi, rendendo più semplice scegliere in base alle necessità reali.

La linea TUF Gaming si è dimostrata nel tempo una delle più equilibrate per rapporto qualità prezzo. È la scelta più logica per chi vuole un monitor capace di adattarsi a ogni tipo di gioco, dai competitivi ai titoli single player più cinematografici, senza dover investire cifre importanti. I due modelli selezionati in questa guida rispecchiano bene questa filosofia. Il 34 pollici ultra-wide offre un livello di immersione che difficilmente si trova in questa fascia, con la risoluzione UWQHD e un refresh molto alto che rendono tutto più fluido, soprattutto nelle sessioni più frenetiche. Il 27 pollici QHD invece è il classico tuttofare che si inserisce subito in qualsiasi setup, perfetto per chi alterna gaming, produttività, qualche montaggio veloce e magari anche streaming. In entrambi i casi parliamo di monitor che rappresentano una scelta solida per qualsiasi gamer che vuole spendere bene e ottenere tanto, soprattutto durante una settimana di sconti come questa.

La situazione cambia leggermente quando entriamo nel territorio dei modelli ROG OLED, perché qui la priorità non è soltanto la fluidità o la comodità di un formato più o meno grande, ma la qualità dell’immagine nella sua forma più estrema. L’OLED resta ancora oggi il salto tecnologico più evidente, quello che si percepisce subito avviando un gioco con una scena notturna, un titolo molto colorato o un open world con panorami immensi. I due modelli che abbiamo selezionato appartengono alla fascia alta di ASUS ROG e si rivolgono a chi vuole costruire una postazione premium, ma il Black Friday sposta gli equilibri in modo molto interessante. Monitor che normalmente sarebbero un investimento importante diventano improvvisamente più accessibili, ed è proprio questa dinamica che li rende una scelta consigliata anche a chi solitamente rimane nella fascia media. La tecnologia OLED garantisce una qualità visiva che dura negli anni, una reattività eccezionale e un impatto immediato su qualsiasi tipo di contenuto, dal gaming competitivo ai giochi single player dove conta l’immersione.

Nella pratica, la scelta tra TUF e ROG OLED dipende dal tipo di esperienza che vogliamo ottenere oggi e da quanto vogliamo spingerci verso il futuro. Chi cerca convenienza, versatilità e un pannello capace di fare tutto bene troverà nei TUF Gaming la soluzione perfetta, soprattutto nelle configurazioni da 27 e 34 pollici che abbiamo selezionato. Chi invece ha voglia di fare un salto di qualità, sfruttando le offerte per avvicinarsi alla fascia premium, troverà nei ROG OLED un livello di dettaglio, profondità e velocità che ancora oggi rappresenta il riferimento assoluto. Grazie agli sconti diventano una scelta molto più alla portata rispetto al resto dell’anno, e per chi vuole la massima qualità possibile con un occhio al lungo periodo, spesso sono la risposta più completa. Ci sono anche tanti altri monitor ASUS in offerta su Amazon sulla pagina dedicata.

I migliori monitor gaming ASUS in offerta

ASUS TUF Gaming VG27AQML5A

ASUS TUF Gaming VG27AQML5A è una scelta molto equilibrata per chi ha una postazione standard (27”) ma vuole davvero il massimo nella fascia media: risoluzione QHD (2560×1440), refresh fino a 300Hz, tempo di risposta fino a 0,3ms.Se giochi tanto online, competitivi o meno, e vuoi un display che risponda immediatamente, senza scendere a compromessi visivi, questo monitor “fa tutto” e lo fa bene. È perfetto per un gamer serio che non ha la necessità assoluta di risoluzione 4K o OLED, ma vuole comunque il meglio che la fascia “accessibile” può offrire.

ASUS TUF Gaming VG34WQML5A

ASUS TUF Gaming VG34WQML5A è un monitor pensato per chi vuole immergersi in modo significativo: 34 pollici ultra-wide (3440×1440) curvo 1500R, refresh fino a 250Hz e tempo di risposta 0,5ms.Se sei un gamer che ama esplorare ampi mondi, correre in simulatori o avere una postazione multitasking che spazia dal gioco al video editing, questo è il modello che ti dà “ampiezza” visiva e prestazioni elevate senza andare nella fascia ‘super-premium’. Ottimo rapporto qualità-prezzo: offre grande schermo, risoluzione superiore al Full HD, e fluidità più che adeguata. Perfetto per chi vuole “fare bene” senza spendere quanto una macchina da guerra.

ASUS ROG Strix XG27ACDMS

ASUS ROG Strix XG27ACDMS è per il gamer esigente che preferisce uno schermo “più compatto” (27”) ma non vuole rinunciare alla tecnologia OLED, al QHD (2560×1440) e a refresh elevato (fino a 280Hz).Se giochi molto competitivi, hai sensibilità verso la qualità visiva e vuoi un display che duri nel tempo, questo modello fa al caso tuo: pannello QD-OLED, colori brillanti, neri profondi, e tutto ciò che serve per far girare i giochi al meglio oggi e per qualche anno ancora.

ASUS ROG Strix XG32UCWG

Questo ASUS ROG Strix XG32UCWG è il monitor per chi vuole il top oggi e pensa al domani: 31,5” 4K (3840×2160) su pannello WOLED TrueBlack Glossy, tempo di risposta 0,03ms, modalità dual-mode 4K@165Hz / FHD@330Hz.Se hai una GPU potente, magari anche console next-gen, e vuoi un display che renda i giochi più belli e fluidi possibile, questo è il modello giusto. Inoltre, dato che potrebbe trovarsi in offerta nel Black Friday, può diventare una scelta intelligente per “mettere a letto” la postazione per alcuni anni, senza bisogno di cambiare a breve.

Migliori monitor ASUS TUF e ROG in offerta Black Friday

