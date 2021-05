Le star di TikTok sono tali per la creatività dei loro video, vero, oltre che per la costanza nel realizzare nuove clip ogni settimana e l’empatia instaurata con i suoi follower. Esiste però anche un altro fattore che in molti tendono a trascurare, o meglio, a prendere sottogamba: l’attrezzatura per realizzare video di qualità e di successo. Ecco perché chi si affaccia per la prima volta sulla piattaforma social cinese, tra le tante domande, dovrebbe porsi anche il seguente quesito: qual è la miglior luce per TikTok?

Spesso e volentieri, infatti, a fare la differenza tra un buon contenuto e uno eccellente è proprio la qualità del video: va da sé che maggiore è l’illuminazione di cui si dispone all’interno di un ambiente chiuso, più alto sarà il gradimento del filmato stesso da parte degli utenti, con maggiori possibilità dunque di ottenere un engagement migliore.

Luce per TikTok: migliore strumentazione e offerte

A seguire trovate un elenco di articoli che consentono di avere maggiore luce per TikTok:

Docooler, luce ad anello LED con stativo 6 pollici

Prezzo economico (al di sotto dei 20 euro) e treppiede regolabile in tre modi diversi, con un diametro della luce ad anello pari a 16 cm. Sono questi i punti salienti dell’anello luminoso per TikTok del marchio Docooler, pensato soprattutto per gli utenti che sono alle prime armi e possiedono un budget di spesa minimo.

La luce LED per TikTok di Docooler è in offerta su Amazon

Sunup 10″

Portabilità al primo posto. La lampada per fare i tiktok del brand Sunup è ideale per tutti i tik toker che non possiedono un’abitazione molto grande. Un’altra caratteristica importante è la completezza del kit messo a disposizione da Sunup: due supporti per smartphone e un telecomando Bluetooth, per mezzo del quale si può avviare un video o scattare foto senza l’ausilio del telefono.

La luce per TikTokdi Sunup è in offerta su Amazon

Railee, luce ad anello LED con treppiede

Un altro cerchio LED per TikTok molto apprezzato dagli utenti della rete è quello prodotto dal marchio Railee, perfetto per chi realizza video con in primo piano il proprio volto per lezioni di make up. Si tratta di un articolo superiore rispetto a quelli già visti, come dimostra non tanto il prezzo (intorno ai 40 euro, ndr) quanto per le funzionalità offerte, tra cui 21 modalità di illuminazione colorata, supporto per telefono compatibile con il treppiede in lega d’alluminio girevole di 360 gradi e ampia compatibilità dello stesso treppiede con i principali marchi di telecamere.

La lampada per TikTok di Railee è in offerta su Amazon

K&F Concept Ring Light

Per rapporto qualità-prezzo siamo di fronte a uno dei migliori prodotti in commercio. Il cavalletto per TikTok è in lega d’alluminio, con la luce che può ruotare fino a 360 gradi grazie al tubo flessibile e regolabile da 87 a 202 cm in altezza. Un altro suo punto di forza ha per oggetto l’ampio pacchetto di luci di cui dispone: l’utente ha infatti a disposizione fino a 11 opzioni per ciascuna modalità di colore predefinito, tra cui il bianco, il bianco caldo e il giallo caldo.

La luce LED per TikTok di K&F è in offerta su Amazon

Weeylite RGB Ring Light Kit

Per ultima ecco la lampada per TikTok dalle performance migliori tra tutte quelle descritte fin qui. Anello luminoso da 45,7 cm, regolazione della temperatura del colore tramite app, 17 opzioni di illuminazione della scena, display digitale LCD e supporto per la luce da 170 cm. E nel kit sono inclusi anche i seguenti articoli: 3 spine, 1 adattatore DC, 1 supporto per telefono, un telecomando bluetooth, 1 borsa per il trasporto. Non è poi così difficile capire il motivo per cui l’anello luminoso di Weeylite sia di gran lunga l’articolo più caro ma anche più completo del lotto.

La luce per TikTok di Weeylite è in offerta su Amazon

