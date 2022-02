Tra le tue ricerche su internet nel tentativo di trovare un’offerta per la fornitura di gas naturale o energia elettrica ti sei imbattuto in Edison Energia, uno dei maggiori fornitori sul territorio italiano. Non conosci però il loro modus operandi, le principali tipologie di offerte o come passare ad una fornitura con Edison: nessun problema ti aiutiamo noi.

Nei prossimi paragrafi troverai infatti la risposta alle tue domande: principali condizioni dell’offerta, quali sono i vantaggi maggiori di Edison rispetto alla concorrenza e chi contattare per avere assistenza. Senza indugi quindi entriamo nel vivo di questa guida, partendo dalle origini di questa azienda italiana.

Chi è Edison Energia

Edison Energia S.p.a. è un’azienda italiana controllata dal gruppo francese Électricité de France (EDF) che si specializza nella produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica, gas e olio grezzo. L’azienda ha una storia complessa e fonda le sue radici nella prima società costituita nel 1884 a Milano dal nome Società Generale Italiana di Elettricità Sistema Edison.

L’azienda cambia nome definitivamente nel 1991 in Edison S.p.a., e dal 2012 fa parte del gruppo EDF, che ne detiene il 99,48% del capitale: da allora la compagnia non ha mai smesso di espandere la propria presenza sul mercato. Negli ultimi anni l’accento è posto su fonti rinnovabili ed efficienza energetica, grazie anche ai 300 milioni di finanziamenti ottenuti dalla BEI grazie al Green Framework Loan.

Come funziona Edison Energia

Nel momento in cui scriviamo, Edison è uno dei maggiori produttori e distributori di energia elettrica e gas naturale in Italia grazie ai differenti impianti da cui attingere la materia prima da distribuire: idroelettrico, eolico, solare, a biomasse e CCGT sono alcune delle tecnologie più utilizzate negli impianti di sua proprietà.

Essendo parte del terzo gruppo al mondo per grandezza ed importanza in materia di energia elettrica e gas naturale, Edison si trova in una posizione di vantaggio rispetto ad altre aziende. Questo si esplica non soltanto nel portale web, ricco di dettagli sulla tutela del cliente e altre informazioni che spesso mancano o sono difficili da reperire su siti di fornitori più piccoli; ma anche dalle offerte luce, gas e servizi attivabili dal portale web, le quali spesso comprendono servizi extra come le polizze di protezione.

Ad esempio, l’offerta Edison Sweet Luce comprende la polizza Bolletta dolce&protetta di AXA, con la quale si può ottenere un rimborso delle bollette in caso di inabilità temporanea dovuta ad infortunio e malattia. Alla polizza si aggiunge inoltre EDISONRisolve – cliccate qui per entrare sul portale dedicato – con servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24 e pronto intervento di un tecnico specializzato in caso sia necessario – anche se si potrà usufruirne soltanto una volta per tutta la durata del contratto di fornitura.

Pertanto, oltre al calcolo dell’offerta è bene valutare anche i servizi accessori che vengono forniti a seconda della tipologia di contratto. Anche Edison permette la gestione delle utenze grazie all’app MyEdison. All’interno dell’app è possibile:

trasmettere i dati dell’autolettura inquadrando il contatore con la fotocamera dello smartphone;

accedere e scaricare le bollette relative ai consumi;

pagare le bollette con il metodo di pagamento desiderato (PayPal, SatisPay, carta di debito/credito, etc)

consultare i dettagli delle utenze e i relativi contratti;

richiedere assistenza o consultare la sezione domande frequenti.

All’interno dell’app MyEdison l’azienda offre anche il proprio programma fedeltà chiamato EdisonVille, con bonus e premi che gli utenti possono aggiudicarsi settimanalmente o ogni quattro mesi oltre ad uno sconto in bolletta di 20 euro.

Come passare a Edison Energia

La prima cosa da fare per chi desidera sottoscrivere un contratto per la fornitura di energia elettrica con Edison è quella di recarsi sul portale dell’azienda. Tutte le offerte, sia quelle del mercato libero che le PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), sono sottoscrivibili online. Basta cliccare sull’offerta a cui si è interessati e tenere a portata di mano i documenti richiesti per la sottoscrizione di una fornitura con Edison Energia. Se siete alla ricerca di una soluzione tutto incluso date un’occhiata all’offerta luce e gas Edison con prezzo bloccato per 12 mesi sulla componente energia.

Quali sono i costi fissi e le principali condizioni economiche

Come dicevamo, sul sito di Edison sono presenti molte offerte: a differenza di altri fornitori minori, qui è presente una vasta scelta. Ci sono offerte green e 100% green: la differenza sta nella percentuale reale di energia che proviene direttamente da impianti sostenibili rispetto a quella acquistata con certificati che sarà poi immessa successivamente. Se l’aspetto green per voi è particolarmente rilevante nella scelta del contratto di fornitura, raccomandiamo di analizzare le condizioni contrattuali prima di finalizzare l’accordo tra le parti.

Ci sono offerte del mercato libero con costi per la componente energia o variabile, così come offerte PLACET con prezzo della componente energia fisso o variabile. Qualunque sia l’offerta che decidiate di attivare, la rata da pagare con Edison viene calcolata sommando al costo della componente energia i seguenti costi:

componente gestione del contatore;

spesa oneri di sistema;

prezzo di dispacciamento;

spesa per il trasporto dell’energia elettrica;

imposte (IVA, accise, etc).

Alcuni costi sono imprescindibili e vengono decisi da autorità competenti. In linea di massima, Edison riporta sempre il prezzo della componente energia comprensivo delle perdite di rete – le quali di solito ammontano a circa il 10% del costo totale – con IVA e imposte escluse. I costi fissi sono i cosiddetti “costi di commercializzazione”, che variano in funzione del tipo di contratto sottoscritto, e gli eventuali costì di attivazione – anche se di solito questi sono azzerati in via promozionale.

Come contattare l’assistenza Edison Energia

Il servizio clienti per i contratti abitativi è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 20 chiamando al numero 800 031 141 da rete fissa o al numero 02 8251 8251 da cellulare. Se non siete clienti Edison e volete chiamare per chiedere informazioni sulle tariffe, potete farlo chiedendo di venire contattati tramite specifico form da compilare sul sito oppure chiamando al numero 800 14 14 14, solo per i nuovi clienti.

In alternativa, potete sempre entrare in contatto con l’assistenza tramite l’area privata del portale web o dell’applicazione MyEdison per dispositivi mobili. Se poi avete incluso il servizio EDISONRisolve incluso nel vostro contratto, allora potete contattare il servizio 24 ore su 24 dall’app o nell’area clienti.