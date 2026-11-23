Sul piano di lavoro della cucina convivono quasi sempre due elettrodomestici: la macchina del caffè e il bollitore. Più spesso di quanto si ammetta, accanto a loro c’è anche una caraffa filtrante, un sistema a osmosi o una scorta di bottiglie comprate al supermercato. JIMMY Nespure N9 prova a riunire tutto in un solo apparecchio: è un purificatore d’acqua da appoggio che eroga acqua filtrata a temperatura ambiente o a 98 gradi con un tocco e che, allo stesso tempo, è una macchina per caffè a capsule con pompa da 20 bar. Presentato all’IFA di Berlino a settembre, è disponibile in Italia sul sito ufficiale di JIMMY a 349,90€, prezzo che scende a 329,90€ con un codice sconto valido durante il Black Friday.

Il marchio, che fa capo alla società cinese KingClean Electric, è noto soprattutto per gli aspirapolvere cordless, di cui abbiamo provato diversi modelli come JIMMY H11 Pro e JIMMY JV53. Con il Nespure N9 entra invece nel territorio degli elettrodomestici da cucina, con un prodotto che ha pochi equivalenti diretti.

Lo abbiamo usato per circa due settimane, soprattutto per il caffè e, qualche volta, per preparare un tè. Il contesto è piuttosto impegnativo: in casa abbiamo acqua molto calcarea e arriviamo da un sistema a osmosi inversa, che usavamo principalmente per l’acqua da bere e che, con un’efficienza di 3:1, scarta comunque un litro d’acqua. Un buon banco di prova, quindi, per capire se un purificatore da appoggio possa davvero sostituire un impianto più complesso.

Design e installazione, senza lavori e senza allacciamenti

La caratteristica che rende il Nespure N9 diverso dai purificatori tradizionali è che non richiede alcun allacciamento all’impianto idrico: si appoggia sul piano di lavoro, si riempie il serbatoio, si collega alla presa e si usa. Niente lavori sotto il lavello e nessun problema in una casa in affitto o in una cucina con poco spazio. La contropartita è che bisogna riempire a mano il serbatoio, da 2 litri, rimovibile e facile da estrarre, ogni volta che l’acqua finisce.

L’installazione è semplice: prima dell’uso bisogna fare il risciacquo dei filtri, che richiede una decina di minuti. Il rumore è in linea con quello di altri modelli di questo tipo, forse leggermente più contenuto.

Le dimensioni sono di 160 x 390 x 300 millimetri: la larghezza è contenuta, mentre altezza e profondità vanno tenute in considerazione se il piano si trova sotto un pensile. Il peso non è dichiarato. L’alimentazione è a 220-230 volt e la potenza nominale è di 2.200 watt, un valore da ricordare se sulla stessa linea funzionano altri elettrodomestici di cucina. Il controllo è affidato a un display touch con indicatori LED, e l’impressione generale è ottima: i materiali sono buoni, la leva che apre il comparto delle capsule è in metallo e non ci sono plastiche scricchiolanti, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo.

L’unico appunto riguarda il supporto frontale con la griglia di scolo per l’acqua: una volta montato, estrarre il cassetto con le capsule usate richiede un po’ di fatica. Un fastidio minimo, ma che si ripresenta ogni volta che si svuota il contenitore.

Acqua filtrata, il vero punto di forza

Il cuore del sistema è la filtrazione a cinque stadi, affidata a due cartucce. La prima (modello MC107) è un filtro composito in microfibra e carbone attivo, la seconda (UC102) un filtro composito a ultrafiltrazione e carbone attivo, e per entrambe la durata dichiarata è di otto mesi. Secondo JIMMY l’ultrafiltrazione trattiene impurità e sostanze indesiderate lasciando i sali minerali essenziali, mentre il carbone attivo riduce cloro e odori. Come sempre, sono dichiarazioni del produttore: noi possiamo parlare di ciò che abbiamo osservato.

E quello che abbiamo osservato è molto positivo. Il gusto dell’acqua è ottimo: nessun retrogusto metallico, nessun residuo, nessuna nota di cloro. Per valutare l’effetto sul calcare abbiamo fatto una prova semplice: abbiamo lasciato asciugare un bicchiere bagnato, cosa che con l’acqua del nostro rubinetto lascia subito macchie bianche. Con l’acqua del Nespure N9 non abbiamo trovato aloni importanti, soltanto la classica macchia d’acqua che si vede anche con quella in bottiglia. Considerando quanto è dura l’acqua di casa nostra, è un risultato convincente.

Il confronto con il sistema a osmosi inversa che usiamo ogni giorno è a favore del Nespure N9. Con quest’ultimo l’acqua ha sempre un ottimo sapore, mentre con l’osmosi siamo costretti a buttare il primo getto, circa 10-20 millilitri, perché ha un leggero sapore metallico, dovuto probabilmente ai depositi che si formano nei tubi interni.

Per l’erogazione si può scegliere tra acqua a temperatura ambiente e acqua a 98 gradi, utile per tè e tisane, minestre istantanee e preparati. Il flusso non è esagerato, la portata dichiarata è di 0,8 litri al minuto, ma basta per riempire un bicchiere grande da 250 millilitri in circa 20 secondi. L’acqua calda esce in tre o quattro secondi, quindi è possibile che i primi istanti siano di acqua fredda, che nel complesso però non abbassa in modo significativo la temperatura finale. Un dettaglio di design ben pensato: una luce attorno all’erogatore diventa rossa con l’acqua calda e verde con quella a temperatura ambiente, così da avvisare a colpo d’occhio di quale delle due si tratta.

Comodo anche l’indicatore dei filtri, sul display superiore, che mostra la durata residua e ha un tasto per l’azzeramento una volta sostituite le cartucce. I ricambi si trovano facilmente e costano 34,90€ per l’MC107 e 19,90€ per l’UC102, quindi 54,80€ per un cambio completo ogni otto mesi, una voce da mettere in conto.

Il caffè, dove il Nespure N9 inciampa

La parte dedicata al caffè è quella che convince meno, ma andiamo con ordine. La macchina prepara espresso e lungo con una pompa da 20 bar, si scalda in circa 15 secondi e il rumore durante l’estrazione è nella media. L’abbiamo provata con capsule originali Nespresso, e a parte i primi due caffè, leggermente ristretti, tutto funziona come previsto. Un vantaggio concreto rispetto a una macchina tradizionale è che il caffè viene preparato con acqua già purificata, perciò non sono richieste procedure particolari di decalcificazione.

Precedente Successivo Schermo intero

Il problema principale sta nelle dosi. La macchina è pensata per i mercati internazionali e le quantità che eroga non sono le più adatte ai gusti italiani. Il lungo da 110 millilitri può far piacere a chi apprezza il caffè all’americana, ma l’espresso da 60 millilitri è decisamente esagerato: il risultato è un caffè molto lungo e poco intenso. L’unico modo per ottenerlo con la giusta forza è togliere la tazzina dopo una quindicina di secondi, con lo svantaggio di dover tenere sempre a portata di mano un bicchiere o un’altra tazza dove far finire il caffè in eccesso. In alternativa si possono scegliere miscele pensate per caffè lunghi, che in modalità espresso diventano accettabili.

Peccato, poi, che non sia possibile impostare manualmente la quantità di bevanda erogata, come accade su modelli più economici, e ancora peggio che non esista alcun modo per fermare l’erogazione una volta avviata. È questo, più di ogni altra cosa, a giustificare un voto più basso di quello che il resto del prodotto meriterebbe: limitazioni che, in un apparecchio da oltre 300€, non ci aspettiamo.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Pulizia e manutenzione

La manutenzione è tra gli aspetti più riusciti. Il contenitore delle capsule vuote si rimuove e si pulisce con facilità, a parte la piccola difficoltà dovuta al salvagocce montato. L’acqua purificata, usata anche per il caffè, evita residui sgradevoli e fa sì che non siano necessarie procedure speciali di decalcificazione. I filtri sono semplici da sostituire e, grazie all’indicatore sul display, non serve segnarsi la scadenza sul calendario.

Verdetto

Jimmy Nespure N9 è due prodotti in uno, e uno dei due è molto meglio dell’altro. Come purificatore d’acqua è eccellente: facile da installare, veloce, abbastanza silenzioso, con un’acqua dal gusto ottimo e un buon controllo del calcare anche con la nostra acqua molto dura. Come macchina da caffè funziona bene dal punto di vista tecnico, ma la mancanza di regolazioni e di un tasto per interrompere l’erogazione rende l’espresso un’esperienza sempre approssimativa.

Per questo il voto finale è 7.2. Se l’obiettivo è avere acqua buona in casa senza lavori e senza sistemi a osmosi che sprecano acqua, il Nespure N9 è un acquisto da prendere in considerazione, e il caffè è un di più. Se invece cercate soprattutto una macchina da caffè, per lo stesso prezzo ci sono alternative più flessibili.

Pro: Purificazione dell'acqua ottima, veloce e abbastanza silenziosa



Acqua dal gusto eccellente, senza aloni di calcare importanti



Materiali ottimi, con leva metallica e senza plastiche scricchiolanti



Manutenzione semplice, con indicatore della durata dei filtri



Macchina da caffè che si scalda in circa 15 secondi Contro: Caffè con dosi poco adatte all'Italia, solo espresso da 60 ml e lungo da 110 ml



Quantità non regolabile e impossibile fermare l'erogazione



Cassetto delle capsule difficile da estrarre con il supporto frontale montato

Voto finale: 7,2

Prezzo e disponibilità

JIMMY Nespure N9 è disponibile in Italia sul sito ufficiale JIMMY Italia al prezzo di 349,90€. Durante il Black Friday, inserendo il codice sconto 18YJXGRN, il prezzo scende a 329,90€. I filtri di ricambio costano 34,90€ (MC107) e 19,90€ (UC102).