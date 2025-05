Quando si parla di aspirapolvere senza fili potenti, la scelta è vasta e individuare quelli più convenienti non è facile. In queste settimane abbiamo messo alla prova il nuovo Jimmy H11 Pro, una scopa elettrica smart pensata per una clientela esigente, che non si accontenta della sola potenza ma cerca un prodotto completo, efficace e tecnologicamente evoluto. Il risultato? Una delle migliori scope elettriche cordless che abbiamo testato negli ultimi mesi, con qualche sorpresa in positivo che non ci aspettavamo da un brand di fascia media.

Jimmy H11 Pro è disponibile all'acquisto al prezzo di 399 euro invece di 499 euro su Amazon cliccando su applica coupon in pagina e/o usando il codice sconto T95BPJ89.

Una scopa elettrica leggera, flessibile e completa

Una delle qualità che più abbiamo apprezzato di Jimmy H11 Pro è la sensazione di solidità che trasmette sin dal primo utilizzo. Pur posizionandosi in una fascia di prezzo più accessibile, questo modello non ha nulla da invidiare ai prodotti più costosi in termini di costruzione. Il corpo principale, realizzato in plastica rigida con finitura opaca, risulta ben assemblato, senza scricchiolii o giunzioni approssimative. La scelta dei materiali è coerente con la volontà del brand di offrire un prodotto durevole e leggero allo stesso tempo. A ciò si aggiunge la presenza di un tubo in metallo flessibile, che non solo migliora la maneggevolezza durante l’uso ma offre anche un’estensione stabile e robusta per raggiungere gli angoli più difficili della casa, senza rischiare piegature o perdite di rigidità.

Il design è stato chiaramente studiato per l’uso domestico intensivo: dimensioni compatte e un’impugnatura ergonomica che ci ha consentito di effettuare lunghe sessioni di pulizia senza affaticamento. L’interfaccia utente è ben integrata nel corpo macchina, con un display LED visibile anche sotto la luce diretta, che offre informazioni sempre chiare sull’autonomia residua, sulla modalità di aspirazione attiva e sul livello di sporco rilevato.

Ma è nella dotazione che il Jimmy H11 Pro rivela tutta la sua natura “ecosistemica”. La confezione include una gamma di accessori completa:

Spazzola motorizzata per pavimenti : è dotata di un rullo per la pulizia di superfici dure e miste. Integra una luce LED frontale che illumina lo sporco e consente di lavorare agevolmente anche sotto i mobili o in ambienti poco illuminati. Il design interno con pettini anti-groviglio riduce l’accumulo di capelli e peli di animali;

: è dotata di un rullo per la pulizia di superfici dure e miste. Integra una luce LED frontale che illumina lo sporco e consente di lavorare agevolmente anche sotto i mobili o in ambienti poco illuminati. Il design interno con pettini anti-groviglio riduce l’accumulo di capelli e peli di animali; Spazzola motorizzata per tappeti : pensata per garantire aderenza e penetrazione tra le fibre, è progettata per rimuovere polvere, peli e briciole dai tappeti senza impigliarsi o perdere trazione. Ottima per tappeti a pelo corto e medio, meno adatta per superfici estremamente spesse;

: pensata per garantire aderenza e penetrazione tra le fibre, è progettata per rimuovere polvere, peli e briciole dai tappeti senza impigliarsi o perdere trazione. Ottima per tappeti a pelo corto e medio, meno adatta per superfici estremamente spesse; Mini spazzola motorizzata per materassi : utile per aspirare in profondità tessuti come materassi, cuscini, divani o poltrone;

: utile per aspirare in profondità tessuti come materassi, cuscini, divani o poltrone; Spazzola morbida 2-in-1 : pensata per superfici delicate, come legno verniciato, mensole laccate o vetro;

: pensata per superfici delicate, come legno verniciato, mensole laccate o vetro; Bocchetta per fessure con luce LED : sottile e allungato, ideale per raggiungere interstizi, angoli, binari delle finestre e spazi ristretti. La presenza di una piccola luce LED integrata rende visibile lo sporco anche nelle zone buie, migliorando precisione ed efficacia d’uso.

: sottile e allungato, ideale per raggiungere interstizi, angoli, binari delle finestre e spazi ristretti. La presenza di una piccola luce LED integrata rende visibile lo sporco anche nelle zone buie, migliorando precisione ed efficacia d’uso. Tubo flessibile : consente di piegare e orientare l’aspirapolvere verso punti difficili da raggiungere, come sotto letti e divani bassi, senza affaticare la schiena o dover inclinare eccessivamente il polso;

: consente di piegare e orientare l’aspirapolvere verso punti difficili da raggiungere, come sotto letti e divani bassi, senza affaticare la schiena o dover inclinare eccessivamente il polso; Connettore flessibile per accessori : si tratta di un adattatore che collega gli accessori più piccoli al tubo principale, offrendo una maggiore libertà di movimento e facilitando la pulizia;

: si tratta di un adattatore che collega gli accessori più piccoli al tubo principale, offrendo una maggiore libertà di movimento e facilitando la pulizia; Batteria rimovibile

Caricabatterie standard

Stand da pavimento: base di supporto utile per riporre il corpo principale e alcuni accessori, aiuta a mantenere tutto ordinato e a portata di mano, anche se non funge da stazione di ricarica vera e propria.

Jimmy H11 Pro è tecnologico, grazie al sensore di rilevamento dello sporco

Il cuore tecnologico di Jimmy H11 Pro è il sensore di rilevamento dello sporco, che ci ha davvero convinti. Il display LED mostra in tempo reale il livello di sporco rilevato, cambiando colore a seconda della quantità di sporcizia: rosso per aree molto sporche, blu quando tutto è perfettamente pulito. Questo sistema non solo ci guida visivamente nella pulizia, ma permette all’aspirapolvere di regolare in automatico la potenza di aspirazione, risparmiando batteria quando non serve il massimo della spinta. È una funzione che, una volta provata, diventa difficile da abbandonare.

Jimmy H11 Pro non delude neanche in termini di prestazioni pure. Il motore brushless da 700W garantisce una potenza di aspirazione di 260 AW, che si traduce in risultati tangibili: polvere, peli di animali, briciole e detriti anche più ostici vengono catturati alla prima passata, su ogni superficie.

Il merito va anche al sistema Horizontal Cyclone, che riduce le curve nel percorso dell’aria e garantisce una filtrazione più efficiente, oltre a mantenere costante la potenza durante tutta la sessione. Il contenitore da 0,6 litri è ben proporzionato e lo svuotamento one-click evita contatti con lo sporco, proteggendo mani e allergie. Il serbatoio poi è completamente rimovibile per poter effettuare una pulizia profonda ogni mese.

Batteria sostituibile e lunga autonomia

Nelle nostre prove abbiamo raggiunto un’autonomia stimata (con una semplice proporzione) compresa tra 60 e 70 minuti in modalità Auto, scendendo a circa 35-40 minuti in uso intensivo con Turbo. In modalità Max, pensata per zone molto sporche, si riesce a lavorare per circa 14-18 minuti.

La batteria è removibile, il che rappresenta un bel vantaggio sia in caso di guasto che per la possibilità di avere una seconda batteria per case molto grandi. La ricarica completa impiega dalle 4 alle 5 ore, in linea con altri modelli della stessa fascia.

Conclusioni e opinioni su Jimmy H11 Pro

Jimmy H11 Pro ci ha soddisfatto. Rappresenta una delle soluzioni più complete e intelligenti oggi disponibili nel panorama delle scope elettriche senza fili di fascia media. Ci ha convinti per l’elevata potenza di aspirazione, l’autonomia ben gestita in modalità Auto, la versatilità nella dotazione di accessori e soprattutto per l’efficace integrazione del sensore di polvere, che migliora concretamente l’esperienza d’uso. Detto questo, non mancano alcune osservazioni critiche come ad esempio l’assenza di un controllo Smart, magari tramite App; la base di ricarica, pur pratica, non consente la ricarica automatica della batteria né l’alloggiamento completo degli accessori, e la rumorosità percepita in modalità Max.

Al netto di questi, è un prodotto efficace, concreto e affidabile, che consigliamo a chi cerca un’aspirapolvere cordless comoda da usare e pensata per rispondere alle più disparate esigenze.

Pro: Potenza di aspirazione (260 AW con motore da 700W);



Sensore di sporco intelligente con regolazione automatica;



Dotazione accessori ricchissima e versatile. Contro: Nessuna app o controllo remoto;