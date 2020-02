Si chiama SRS-LRS200 la più recente trovata di Sony per portare l’audio della TV in tutta la casa, con annesso telecomando per regolare comodamente il volume. Dietro a un design particolare, uno speaker con un tastierino e una maniglia per il trasporto, si nasconde dunque una soluzione davvero bizzarra ma con un suo perché.

Uno speaker in ogni stanza della casa, telecomando incluso

Lo speaker dispone di due altoparlanti stereo da 2 watt ciascuno e una speciale unità clear voice regolata per riprodurre al meglio le frequenze della voce umana. È possibile collegare lo speaker portatile, che integra una batteria in grado di garantire 13 ore di autonomia, alla propria TV grazie a una speciale basetta che funge anche da stazione di ricarica.

La carica della batteria avviene in circa 3 ore e lo speaker comunica con la base attraverso il WiFi a 2.4 GHz. Non è necessario che la TV sia stata prodotta da Sony, visto che il sistema è compatibile con i televisori di qualsiasi produttore.

In questo modo potrete seguire la partita o il telefilm anche mentre andate in bagno, almeno per quanto riguarda la parte audio, o seguire una ricetta in TV anche dalla cucina, con la possibilità di regolare il volume senza dovervi spostare. Ovviamente resta la possibilità di posizionarlo sul divano per avere, oltre al telecomando sempre a portata di mano (difficile che finisca sotto a qualche cuscino) e sfruttarlo per un suono migliore rispetto a quello offerto dalla TV.

È presente anche un connettore per le cuffie da utilizzare quando non volete disturbare i vicini o chi vive con voi. Lo speaker Sony SRS-LSR200 arriverà sul mercato giapponese a partire dal 22 febbraio al prezzo di 20.000 yen, circa 166 euro. Difficile capire se lo vedremo mai nei mercati occidentali, dove potrebbe comunque riscuotere un discreto successo.

